近來全台房市火熱，也帶動大坪數產品交易量增溫，根據全國不動產企研室統計新北板橋新板特區與周邊豪宅近1年實價登錄資訊，發現不少超過百坪豪宅揭露交易，包括「謙岳」、「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」、「東方富域」等指標社區，更不乏總價破億之交易，不過觀察歷次交易明細發現幾乎通通慘賠，賠售金額從50萬至逾2600萬皆有。

全國不動產板橋店襄理梁洧承表示，大坪數豪宅成交量雖隨房市回溫，但房價仍需等待，且此波賠售交易之屋主入手時機點多落在2013~2014年房價高點，也是慘賠關鍵。

根據全國不動產企研室觀察實價登錄資訊，位板橋新板特區豪宅社區「謙岳」，今年6月出現178.99坪18樓戶交易，以總價1億800萬元成交，相較前一手屋主在2014年高達1億2257萬元的入手價，賠售1457萬元；至於低樓層4樓戶在今年上半年也有交易，前屋主2014年以高達1億2024萬元購入，今年3月總價跌破億元來到9350萬元，不但慘賠高達2674萬元，每坪拆算車位單價更來到51.7萬元，創下該社區新低。

全國不動產總經理藍怡婷分析，新板特區指標豪宅社區之一「世界花園橋峰」去年12月23樓以6520萬元成交，賠售1106萬元；今年4月18樓戶以5988萬元售出，也賠了746萬元。「東方富域」22樓戶今年4月成交6326萬元，前屋主在2014年以6750萬元買進，賠售424萬元。 除了新板特區，緊鄰該豪宅聚落的周邊高價社區也無法倖免，全國不動產總經理藍怡婷舉例，如靠近府中商圈的豪宅「馥華雲鼎」，今年4月成交155.28坪21樓戶，以總價9918萬元成交，因前屋主在2018年房價相對低點入場，僅小賠50萬元。而投資「馥華松苑」的屋主則沒這麼幸運，2013年以4480萬元買進13樓戶，在今年5月以4300萬元售出，賠售180萬元收場。全國不動產板橋店襄理梁洧承指出，觀察新板特區以及周邊豪宅社區賠售交易，可發現屋主幾乎都是在2013~2014年房價最高峰時進場，當時新板特區房價一度飆至9字頭，雖然今年房市回溫，但在量先價行之下，房價回溫幅度仍未回到過去高點，現在高樓層或帶裝潢產品成交單價才能見7字頭，一般6字頭已是常態，加上不少承接買家希望將總價壓在豪宅稅門檻6000萬元以下成交，因此認賠售出並不意外。 全國不動產板橋店襄理梁洧承分析，目前市場上價量皆回溫的產品都是中小坪數住宅，大坪數豪宅交易量雖在此波投資熱潮之下明顯回升，但新板特區豪宅動輒上百坪，坪數偏大，接手的買家本就不多，加上近期板橋最夯的房市話題都聚焦在規劃中小坪數主流產品的江翠北側重劃區，新板特區房價若要回到過去高峰仍需要長時間等待，由於豪宅出租投報率低，建議有資金需求的屋主可趁此波房市熱潮脫手

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