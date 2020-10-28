陸股早盤翻紅 上證指數漲0.16％ 12:112020/10/28 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股28日早盤呈現先低後高走勢，上證指數早盤一度跌0.5％、深證成指一度跌0.6％，不過深證隨後翻紅走揚，上證臨近早盤收盤也翻紅，雙雙收漲。 上證指數28日早盤收漲0.16％報3,259.60點，成交額1,478.85億元。深證成指收漲0.54％報13,341.46點，成交額2,747.57億元。 新浪財經數據顯示，可分解塑膠、白酒、註冊制等類股28日早盤列漲幅前列，數位貨幣、染料、國防軍工則跌幅較大。 (工商 ) #早盤 #翻紅 #上證指數 #收漲 #陸股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》心理預期＆實質買盤偏弱 新台幣衝浪測28.5元 11:252020/10/28 財經 《美股》本季營收目標意外疲弱 微軟盤後跌2％ 10:172020/10/28 財經 《半導體》聯電傳擬收購東芝8吋廠 明法說受關注 10:342020/10/28 財經 全球今年第二大併購案 超微350億美元併賽靈思 04:102020/10/28 財經要聞 螞蟻上市、雙11雙喜臨門 阿里巴巴股價創歷史新高 11:152020/10/28 財經 多重資產布局 AI概念當重心 04:102020/10/28 投資理財 阿水講股／股市阿水：蘋果財報開獎 注意台股風險 09:312020/10/28 財經 《日股》缺利多 萎靡日經早收黑75點 11:592020/10/28 財經 塑化發威 台達化創逾20年新高 04:102020/10/28 證券．權證 操盤心法－中美貿易戰未戟，本周尖牙股財報震盪大 04:102020/10/28 證券．權證 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 驚傳鴻海、蘋果關係生變？美媒加碼爆黑料 - 要聞 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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