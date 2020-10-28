陸股28日早盤呈現先低後高走勢，上證指數早盤一度跌0.5％、深證成指一度跌0.6％，不過深證隨後翻紅走揚，上證臨近早盤收盤也翻紅，雙雙收漲。

上證指數28日早盤收漲0.16％報3,259.60點，成交額1,478.85億元。深證成指收漲0.54％報13,341.46點，成交額2,747.57億元。

新浪財經數據顯示，可分解塑膠、白酒、註冊制等類股28日早盤列漲幅前列，數位貨幣、染料、國防軍工則跌幅較大。

(工商 )