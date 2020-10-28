「雙11」即將來臨，各大電商平台摩拳擦掌，紛紛推出各類跨界合作。繼阿里宣佈上線3000個在售樓盤、80萬套特價房迎接「雙11」購物節後，10月26日，蘇寧易購也宣佈將有超過100個房產品牌參與「雙11」購房活動，包含如碧桂園、富力、融創、綠城、首開等知名房企也都給出較低的折扣，包含超過500套特價房，補貼到5至7折。

據《證券日報》引述艾媒諮詢CEO張毅分析，電商賣房優缺點兼備，但整體來說在目前環境下，電商賣房的優點非常明顯。他表示疫情下導致常規的線下購房多少都受影響，對開發商來說，通過直播或電商賣房可以彌補缺憾，快速回籠資金。而對電商來說，由於房子的客單價高、收益也非常明顯。

房產評論員陳雷也指出，快速出貨仍是房企當前的最大需求，但房企行銷不會大幅依賴於貝殼、鏈家等平台，因此例如像是天貓好房等電商平台，可以看做是房企市場行銷的一次嘗試。

而稍早10月22日，聯合易居上線天貓好房平台不久，阿里隨即發佈一項今年的電商賣房計畫，宣佈將上線3000個在售樓盤、80萬套特價房。迎接將到來的「雙11」購物節，更喊出「全國一半在售樓盤即將登陸雙11打折」的口號。

(旺報 )