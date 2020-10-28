美國總統大選進入最後倒數，全世界都在引頸期盼誰將接任新一屆的美國總統，而總統川普與民主黨候選人拜登之間的競爭更是引發關注，而近來拜登兒子的電郵門事件，對其選情造成了一定的影響。但儘管如此，在媒體上的各式民調中，拜登領先川普的幅度都相當大。

據「中央社」報導，有別於美國媒體上的民調，賓州的一間甜點店卻做出不一樣的預測，蘿修（Kathleen Lochel）所經營的蘿修烘培坊（Lochel’s Bakery）在過去3屆的總統大選前都在店裡販賣「總統候選人餅乾」，民眾排隊購買著上頭印有川普或是拜登字樣的餅乾，而蘿修則透過販賣數量進行預測，根據該數據，她竟成功預測了過去3屆的美國總統人選。

蘿修指出，比起往年，川普參選的這兩屆大選的餅乾銷量都相當不錯，08、12年都僅賣出數十片，2016年突然暴增到1000多片，今年的銷量更是直接破萬，川普餅乾約賣出了1萬3千多片，而拜登則僅賣出3000片左右，對比相當懸殊。

但蘿修烘培坊的「餅乾民調」卻與現行媒體上的民調數據大相逕庭，對此，蘿修表示「若非真的有太多民眾因為肚子餓跑來買餅乾，那就是民調數字有錯誤。」但餅乾民調是否真將預測選舉結果？恐怕還得打上個大大的問號。

但值得注意的是，賓州在美國各個搖擺州中，拜登在民調上領先川普的幅度相對較大，更是拜登的兒時故鄉，「餅乾民調」究竟是因為川普支持者過於狂熱所造成的現象，還是民調真的出現失準，令人相當好奇。

(中時新聞網)