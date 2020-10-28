台灣最美的風景是人！日前一名丹鳳高中生在捷運站外，用外套幫跌倒老翁止血，現在又有一名年輕女子，在車禍現場用自己的包包墊高傷患頭部，讓家屬感動不已、上網PO文尋人，希望能找到這名心地善良的女孩，當面表達謝意，並賠償她包包的損失。

新北市新莊區27日下午2時許發生一起嚴重死亡車禍，一名丁姓駕駛開著休旅車不明原因衝撞4台機車和1輛腳踏車，造成1死5傷的悲劇。其中騎腳踏車的82歲吳男，送醫急救後不治。

車禍發生當下，一名長髮年輕女子，用自己的包包墊著吳男頭部，並蹲在一旁守護，照片曝光後，吳男女兒在臉書社團《愛新莊我是新莊人》PO文尋人：「各位新莊人大家好~我是今日遭撞的老翁家屬，他只是照日常一樣，騎車要去公園散步，事情真的讓人萬萬沒想到」；

吳男女兒表示想尋找相片裡的女孩，「很感謝她拿自己的包包讓我父親墊著頭，希望這位女孩可以連絡我，讓我賠償包包的費用，也謝謝所有在場幫忙的警消和善心路人，萬分感激~」。

從現場照片可看到，這名善心的年輕女子，留著一頭長直髮，當時穿淺藍色牛仔外套、淺色碎花圖案長裙、奶茶色跟鞋，她不僅拿出自己的包包墊著倒地吳姓老翁頭部，更蹲在一旁關心他的狀況，讓家屬感動不已。

據了解，肇事的丁男事發後一度受困於駕駛座內，送醫時身體虛弱，警方欲吹氣檢測酒測值時，丁男連一口氣也吹不上來，最後只能抽血檢測，酒測值為0；丁男目前中風，無法言語，更無法製作筆錄，整起車禍是否是由中風導致，有待警方進一步釐清。

(中時新聞網)