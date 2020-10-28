台語歌后劉燕燕自爆曾仰藥輕生，原因是歌仔戲演員郭美珠「設局」，遭郭女控告妨害名譽。法院開庭時，劉女罵郭女「賤人」、「下地獄」、「70好幾的老巫婆」等語，又再挨告，台北地院依2次公然侮辱罪判劉女拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

劉燕燕本名劉碧華，在70、80年代以《為錢賭性命》、《攏是為著你》等歌曲走紅一時，她年輕時與綽號「閹雞」的中壢角頭李盛淵熱戀生下1子，2013年7月因兒子認祖歸宗不成，曾仰藥輕生。她2017年間向媒體自曝，是好友郭美珠拿藥勸誘才會輕生，還親上談話性節目爆料，因而遭郭女提告誹謗。

劉燕燕後來被判刑事拘役35日，民事賠償30萬元。法院審理期間，2018年10月2日開庭，劉女庭後沿途痛罵郭女「賤人」、「下地獄」、「不得好死」；2019年7月4日開庭，劉女當庭辱罵郭女「70好幾的老巫婆」、「下地獄」、「不夠大牌」。

郭女事後再加碼提告，劉燕燕又被依公然侮辱罪起訴。北院開庭時，她否認犯行，辯稱郭美珠確實已經70多歲，且巫婆也有「好的巫婆」，但法官不接受。

(中時 )