欣興(3037)2020年第三季每股盈餘（EPS）雖達1.09元、創近10年高點，但象徵本業獲利的毛利率及營益率「雙降」、表現不如預期。多家外資出具最新報告看法分歧，亞系外資重砍評等及目標價、歐系外資維持中立看待，美系外資則持續看好、逆勢調升目標價。

亞系外資認為，第三季中國大陸基地台客戶需求的流失，使ABF載板本季價格將溫和季增5％，低於先前預期的10～15％。而該客戶估貢獻欣興今年營業利益15～20％，且溢價幅度高於預期，使欣興毛利率短期難逃基地台及系統單晶片（SoC）訂單流失影響。

亞系外資仍樂觀看待ABF載板長期市況，認為供需吃緊狀況至少將持續至2022年底，但上述因素使欣興近期獲利成長動能趨緩，未來幾季每股盈餘年增率受限，將欣興2021～2022年每股盈餘預期調降23％、21％，評等調降至「低於大盤」、目標價自110元砍至84元。

歐系外資則認為，欣興第三季每股盈餘略優於市場預期的0.97元，但營益率則4.9％則低於市場預期的7.4％，顯示高毛利中國大陸客戶訂單流失的影響。雖預期其他客戶需求有助填補缺口，但因該客戶的設計有顯著差異，預期對第四季毛利率的影響將更為顯著。

歐系外資指出，南電受上述中國大陸客戶影響程度最大，其次是欣興和景碩，預期南電第三季財報亦將面臨與欣興類似的毛利率下滑狀況，景碩則因天線封裝（AiP）獲利低於產業平均水準，毛利率亦面臨較大風險。

整體而言，歐系外資認為在更多樣化的客戶組成及晶片微縮限制下，將持續帶動ABF載板需求提升，但認為市場忽略短期的毛利及中期的供應風險。對欣興維持「中立」評等、目標價64元不變。

美系外資則認為，欣興第三季毛利率較第二季下滑、表現低於預期，主要受到新台幣強升的匯率因素干擾、影響程度可能接近1.5個百分點，以及產線調整、蘋果iPhone推出後產生的額外成本等較小的干擾因素影響。

展望本季，美系外資預期載板需求持續強勁、價格可望較第三季提升，雖然傳統PCB因季節性因素需求趨緩，但產品組合將因此轉佳，加上ABF載板價格可能上漲達雙位數，預期第四季毛利率可望出現明顯反彈。

對於華為訂單流失造成的影響，美系外資認為儘管確實影響部分台系載板廠，但對欣興的影響程度被誇大，主因欣興客戶及產品組合強健，華為訂單對欣興ABF載板影響程度不大，且第三季後BT載板需求轉強，已解決上述問題。

美系外資指出，ABF載板供需吃緊程度持續加劇、未見趨緩，一線客戶在確保足夠的ABF載板數量上亦遭遇更多困難，認為儘管欣興一直不願漲價，但預期第四季漲勢難擋、將由ABF載板率先調漲。

美系外資認為，儘管未來幾天欣興股價將反映第三季毛利率下滑利空，但認為ABF載板的結構性短缺狀況並未改變，且明年此狀況可能延伸至BT載板，因此維持欣興「增持」評等、目標價自112元調升至122元。

(時報資訊)