證交所在9月下旬宣布對11檔TDR祭出三大處置措施，自25日起連續實施10個交易日，而該處置措施在10月14日解禁後，TDR個股走勢震盪，本周融資加碼TDR個股明顯增加，而本周前2個交易日漲幅前10名中，有4檔為TDR個股，分別為:越南控-DR(9110)、精熙-DR(9188)、杜康-DR(9116)、泰金寶-DR(9105)。由於目前針對TDR溢價沒法管，因此投資人必須自負風險！

TDR（Taiwan Depositary Receipts)作為一種衍生性的金融商品，是一家公司第二次掛牌上市所發行的憑證，又被稱為「第二上市櫃股票」，是存託憑證，不是股票，是拿來換取股票的一個憑證；先前因市場炒作價格偏離，因此遭證交所祭出處置。而炒作價格的不合理因素，主要是原股票價格並未明顯上揚，但在台灣掛牌的憑證卻是飆漲，也就憑證價格和原股票的價差出現不合理。

以越南控-DR而言，今年3月最低價為1.15元，而9月最高價來到7.71元，漲了6倍多，今盤中價為4.3元。

目前台灣法規並沒有規範TDR溢價時的處置方案，現行是以開會決議TDR溢價炒作的處置方式。此次證交所處置TDR是在9月24日出手，25日起針對11檔飆漲的DR股祭出處置措施，以人工搓合管制DR股，其中5檔是每20分鐘搓合一次，另外6檔則是每1小時搓合一次。

(時報資訊)