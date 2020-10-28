工業機械製造商開拓重工（Caterpillar）周二公布，由於所有地區與業務領域的設備銷售均衰退，第三季獲利較去年同期大減54%。

周二開拓重工收跌3.24%，為157.91美元，在道瓊指數成分股中跌幅最大。該公司的營運表現向來被視為是全球景氣的風向球。

開拓重工公布第三季營收年減23%，為99億美元，但優於市場預估的97.98億美元。調整後每股盈餘年減54%，為1.34美元，但優於市場預期的1.18美元。

該公司表示，營收衰退，主要因終端用戶對設備與服務的需求降溫及經銷商庫存減少，導致銷量下滑。

其董事長兼執行長Jim Umpleby在聲明中表示，第三季業績大致符合公司預期，且某些產業與地區出現正面跡象令我們感到振奮。我們將執行公司策略，並準備好對瞬息萬變的市況快速做出反應。

因新冠肺炎疫情使經濟陷入衰退導致設備需求減弱，開拓重工第二季每股盈餘較去年同期大減70%，為1.03美元。

(時報資訊)