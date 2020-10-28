在歷經上訴法院六月禁止產品銷售之後，美國環境保護局(EPA)周二宣布，將允許農民使用包括拜耳(Bayer)提供的、含化學成分dicamba的除草劑。

拜耳在過去在美國一直苦於不同化學產品的訴訟，主要是旗下孟山都(Monsanto)農藥產品引起。

環境保護局准許拜耳的XtendiMax產品得以繼續銷售五年，該知名產品含有dicamba成分，常用於噴灑在大豆和棉田，這些作物在基因改造後可以抵禦這些化學成分，但是其他農作物可能無法抵抗化學成分。

批評者認為，這是川普行政團隊在法律管制上偏愛部分商業利益的一證明，在總統大選前一周所作出的策略性動作。

環境保護局同樣也批准了德國巴斯夫(BASF)的含dicamba的除草劑Engenia，以及延長了Syngenta的Tavium產品許可。

美國上訴法院在夏季做出裁決，認為環境保護局低估了dicamba使用的風險。專家表示，但是目前環境保護局的決定將讓上訴法院的判決失效。

拜耳、美國大豆協會等美國農民團體，以及美國農業局，都對環保局的決定表示讚許。

(時報資訊)