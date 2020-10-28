花壇鄉公所31日舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀」，週六在茉莉花壇夢想館登場，現場端出西施柚、茉莉花茶、茉莉花啤酒等優質農產品，搭配萬聖節結合花壇幼兒園搞鬼，有可愛破表的踩街，領券免費兌換西施柚等，鄉長顧聖敏更指出，西施柚如其名，吃了就是會美，「惠美、會美」，邀縣長當花壇西施柚的代言人。

縣長王惠美表示，鄉內西施柚種植面積約30公頃，花壇所產的西施柚口感、水分、甜度、Q度，再搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，一口接一口，絕對是極品中的極品。有小朋友萬聖節走秀 彩繪西施柚等，較早來的民眾還能領券免費兌換西施柚，有呷擱又掠。

花壇鄉公所31日舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀」，週六在茉莉花壇夢想館登場。（吳敏菁攝）

花壇鄉公所31日舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀」，週六在茉莉花壇夢想館登場。（吳敏菁攝）

花壇鄉公所31日舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀」，週六在茉莉花壇夢想館登場。（吳敏菁攝）

王惠美說，醫師鄉長用心，就任努力行銷茉莉花、竹筍、西施柚等特產，大家都知道中秋要吃柚子，霜降之後最好吃是西施柚，農會總幹事也不僅不斷為茉莉花加值，還努力行銷麻竹筍、綠竹筍，現在又行銷西施柚。

顧聖敏指出，西施柚如其名看起來就是美，吃起來也很美，感謝王縣長代言及農業處協助推廣，西施跟茉莉花一樣，雖是外國品種，但來台灣落地生根，成為花壇特產，且品質與產量都最好。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，因為花壇鄉地理環境的優勢，生產許多優良農產品，一年四季都有不同的蔬果的產期。花壇鄉代會主席李正雄表示，這次西施趴踢秀，現場將有西施柚、茉莉花茶、茉莉花啤酒等優質農產品，值得來參加。農業處也介紹，除了憑DM兌換西施柚外，還有摸彩券、互動遊戲比賽、闖關遊戲等方式，都有機會可以得到花壇鄉優質的西施柚。

(中時 )