Blake Snell's reaction to getting pulled with 1 on and 1 out in the 6th. pic.twitter.com/AZyB94eoKE — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28, 2020

世界大賽G6光芒前5局靠著先發投手史奈爾(Blake Snell)的好投，完全壓制道奇打線，送出的9K全是讓到期打者揮棒落空，狀況絕佳，不過6局下半光芒教練團決定換投，史奈爾顯然想續投，退場時大罵F開頭髒話，最後光芒牛棚砸鍋讓道奇奪世界大賽冠軍，這個換投調度也被認為是輸球關鍵。

史奈爾前5局一夫當關，僅被道奇敲1支安打，無論是速球、滑球、曲球都讓道奇打者看得到、打不到，光是前4局就有9次三振，1、4局都用三振讓對手三上三下，恐怖的是9K全是揮棒落空出局，他成為世界大賽史上唯一一名投出9K且僅被敲2安的左投。

史奈爾被球迷戲稱是「5局賽揚」，意為前5局是賽揚等級身手，不過6局後容易出現亂流，今年史奈爾包含例行賽內，從沒有丟滿6局，即使在關鍵的世界大賽，教練團決定遵循過往的數據，6下被敲安後就將他換下場，不讓他面對第3輪打線。史奈爾相當不爽，退場時被攝影機拍到大罵一聲F開頭髒話，而這個調度也引起熱議，認為總教練凱許(Kevin Cash)的調度賠掉比賽。

光芒的牛棚相較之下比道奇穩健，從實力與自責分率來看，光芒都有更好的表現，不過這次卻贏了先發、輸了牛棚，史奈爾一退場換上安德森（Nick Anderson），前2打席都被史奈爾三振的貝茲，就敲了一支三壘邊線安打，安德森又發生暴投讓道奇攻下追平分，下一棒席格敲滾地球，腳程相當快的貝茲回本壘以2比1逆轉。

而光芒一換下史奈爾，推特上各界都覺得相當不解，知名體育媒體人史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)寫下，「為何凱許要在這時機點換下史奈爾，只因為他被敲1支安打嗎？Why?Why?Why?」勇士名人堂的傳奇球星瓊斯(Chipper Jones)則說，「老兄丟9K只被敲2安，而且只用75球(實為73球)，你竟然換下他？」而大都會投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)則嘲諷，「所以誰能換下總教練？」

(中時 )