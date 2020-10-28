針對行政院發函給台中市政府、要求修正原有的「台中市食品安全衛生管理自治條例」，認為其有抵觸中央法規的疑慮，台中市長盧秀燕上午參加嶺東科技大學校慶活動時指出，台中市對此函文不認同、也不會同意，一定徹底執行議會通過的法令、禁止萊豬進入。

盧秀燕表示，27日確實收到行政院來文，以公文要求地方政府，但台中市制定禁止瘦肉精的法律已經有3年了，目的就是為了保障市民食安安全，中央政府卻以一紙公文、就要求市府廢止原有法令，讓市民面臨要吃到瘦肉精的風險，「我們不認同、也不會同意」。

盧秀燕強調，不只是市府，相信市議會對中央的公文也不會認同與同意，台中市一定徹底執行議會通過的法令，禁止萊豬進入台中市。

中市府食品藥物安全處則指出，台中市早在2017年級修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律『零檢出』」，而根據大法官解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格的標準，台中市將依法行政、繼續執行此規定。

食安處表示，針對政府將開放萊豬進口，市府已積極推動畜產溯源要管控、肉品產地要標示、市民健康要守護及違規查辦要落實、資訊公開要透明等強化作為，落實食安把關工作。

(中時 )