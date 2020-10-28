鴻海一直以來是蘋果產品的代工廠，但外媒報導，雙方的合作關係悄悄生變，原因在於蘋果營運持續成長並擁有高獲利，而鴻海卻困於低利潤中，因此鴻海透過各種策略來提高獲利，如向蘋果虛報雇用員工數，或是使用蘋果設備為其他客戶製造產品。針對該報導，鴻海表示，「無稽之談，相關報導內容純屬臆測，公司將保留法律追訴權。」

美國媒體《The Information》報導，以2018年組裝iPad Pro為例，鴻海告知蘋果提供多少員工組裝產品，這是雙方合作的標準流程，但鴻海前員工爆料，公司為了拉高利潤，事實上並沒有雇用那麼多工人。

「多位鴻海員工表示，公司並不是第一次這樣做。鴻海通常向蘋果要求更多雇用員工人數，來增加微薄的利潤。」

除了虛報雇用人數外，報導指出，鴻海還使用蘋果閒置的設備為其他客戶製造產品，如傳出無線射頻測試儀被拿來測試蘋果競爭對手華為的智慧手機，導致蘋果加強監控放在鴻海廠房的設備。

另有鴻海和蘋果員工表示，自從蘋果分散供應鏈，將AirPods Pro藍芽耳機訂單給鴻海競爭對手立訊後，蘋果與鴻海之間的合作關係已出現變化。不過雙方均未證實，後續仍值得觀察。

(中時新聞網)