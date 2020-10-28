大成國中兄妹檔林瀚彰、林鈺娗，棋藝高超，短短7年雙雙晉升為職業棋士，其中妹妹林鈺娗不但在全台女子職業棋士排行第12名，更是14名女棋士中最年輕者，未來目標要拿下職業女子冠軍，桃園市長鄭文燦28日在市政會議表揚，期許兄妹能在全國舞台上發光發熱，為桃園爭光。

鄭文燦表示，圍棋不僅能帶來樂趣，在過程中更有許多高深的道理，可培養孩子學習、判斷、策略思考、以及沉著冷靜的能力，更有許多哲理，對孩子們的學習、課業或是對人生的態度都能帶來正向的幫助，值得大力推廣。桃園市大成國中圍棋班，目前已招收到第五屆，成績斐然，有多位學生已達七段的高水準，其中林瀚彰、林鈺娗兄妹檔在短短7年之間雙雙晉升為職業棋士，相當難得。

鄭文燦進一步介紹，哥哥林瀚彰8歲開始學棋，2016年進入台灣棋院受訓，2020年參加台灣棋院院生組職業棋士甄選，歷經7天艱辛賽程脫穎而出，晉升新科職業棋士，目前就讀永豐高中，林瀚彰坦言小二開始學棋、國二一度想放棄，轉念後繼續，笑言晉升職業棋士後最大的變化就是「一直輸棋」，但心理素質也提升很多，未來希望可以一直贏棋。

妹妹林鈺娗目前就讀大成國中9年級，7歲開始學棋，2018年進入台灣棋院受訓，隔年7月就以女子優惠條款晉升職業棋士，目前排行台灣女子職業棋士第12名 ，成為全台14名女職業棋士當中最年輕的一位，她開心表示練習很久，終於可以到更高殿堂和職業棋士一起磨練，未來希望可以在職業賽有更好的成績，目標更要拿下職業女子冠軍。

兄妹檔的母親李佳珍也一同出席表揚活動，她表示，原本只是讓孩子參加社團、打發時間，參賽後才發現圍棋的世界很大，沒想到兄妹不但沒放棄還很爭氣，坦言光是業餘比賽一天就要打6場，從早比到晚很辛苦，從業餘走到職業更是不容易，得犧牲很多假日和興趣才能站上舞台發光，畢竟職業跟業餘是完全不同境界，期許2人未來可以到國外跟不同國家棋士下棋，增加磨練、精進棋藝。

(中時 )