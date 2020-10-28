民進黨立委高嘉瑜因別具特色的歌聲，又有「港湖胖虎」之稱，不過她也相當無奈，很多人說她唱歌難聽，但又一直叫她唱歌，「到底在幹麻」，並自爆家裡亂得像垃圾堆，還常吃過期食物，被問到與台北市長柯文哲互動不錯，這樣類型是否可以成為另一半，高嘉瑜則給出神回覆。

高嘉瑜多次公開獻唱《隱形的翅膀》，儼然成為她的招牌歌曲。高嘉瑜在網路節目「今天神回應」中表示，每個人都有喜歡唱歌的那一面，「剛好很多人喜歡聽我唱歌」，透露自己高中就很喜歡唱歌，也相當有自信，還曾參加比賽，但當了政治人物後，大家就覺得她唱歌好像不是那麼好聽，自己也覺得滿震驚的，一直唱歌就是要證明，也發現越唱就越受大家肯定，甚至有人唱歌還要唱成高嘉瑜版本，「比原唱（張韶涵）還要受到矚目跟歡迎，這也是我意想不到的」。

對於網路的酸言酸語，高嘉瑜認為，公眾人物就是要有接受批評的勇氣，不會太在意，但還是很多人希望她可以唱歌，「我也很無奈，到各個場合每個人都逼我，一方面又說我唱歌難聽，一方面又一直叫我唱歌，我就搞不懂這些人到底在幹麻！」

民進黨立委高嘉瑜，對自己的歌聲相當有自信。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

主持人阿ken問道，若不當政治人物，是否會考慮改當網美？高嘉瑜說，選舉時直播很多人看，應該可以介紹美食或跟人家聊天。阿ken則建議可以「吃播」，沒想到高嘉瑜竟自爆，家裡很亂，跟垃圾堆一樣，還有人形容是慈濟的回收場。

高嘉瑜心虛笑說自己有「囤物癖」，還跟房東說沒辦法搬走了，10年來有很多東西，冰箱還有好幾年前的粽子，冰棒好幾年也拿出來吃，「放眼望去的食物都是過期的」，但眼睛一閉還是吃了，「因為有時候去外面吃，也不知道他們東西是不是過期的」。

有女網友提問，男友不愛刷牙怎麼辦？高嘉瑜金句噴發，「他不愛惜自己，就不會愛惜你」，奉勸趕快分手，但馬上自打臉，稱男友若有壞習慣，通常是一起向下沉淪。

阿ken追問，身為北一女高材生，會吸引什麼樣的男生？和台北市長柯文哲互動感覺不錯。高嘉瑜神回，「當長輩ok，當男朋友一定不ok」，認為柯文哲不浪漫，每天都在工作，但颱風天在家清冰箱「這點跟我蠻搭的」，對於追求者，如果像朋友一樣聊天可以，但遇到窮追猛打的，就會避而遠之。

(中時新聞網)