藝人吳宗憲打完流感疫苗後感到暈眩，直呼後悔打疫苗，衛福部回應「有不良反應第一時間應該是就醫，而不是上網發文。」國民黨革實院長羅智強在臉書以《朕不准的，你不能講》為題發文，酸諷「民進黨乾脆改名叫法西斯黨」。

羅智強說，疫苗的副作用，在2009年的H1N1疫情時，就有許多討論，當時民進黨立委王定宇和眾多親綠名嘴極力誇大疫苗的副作用，讓社會上人心惶惶，也降低了疫苗的接種率。

他說，防疫是人命關天，應該要回歸到專業、客觀的分析；如果衛福部認為疫苗預防流感的效益，高過副作用的風險，那應該是要誠懇的去澄清民眾的疑慮，而不是擺出一副希特勒的姿態。

羅智強指出，藝人吳宗憲打完流感疫苗後感到暈眩，直呼後悔打疫苗，衛福部的反應是：「有不良反應第一時間應該是就醫，而不是上網發文。」

羅智強說：「我的天啊，陳時中你是住海邊嗎？人民有不良反應要上網發文不行嗎？你怎麼不想說，這是給你澄清宣導的機會呢？」

羅智強強調，關中天新聞台、豢養公關公司側翼、對媒體置入性行銷……再加上衛福部要民眾噤聲閉嘴，民進黨的心態已經展露無疑：「朕不准的，你不能講。」人民生病連吐吐苦水都不行；民進黨，你乾脆改名叫法西斯黨好了。

(中時 )