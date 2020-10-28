港股恒生指數28日早盤低迷，期間跌幅最大一度達到0.81％、下挫200點，不過早盤收盤跌幅收斂，收盤跌0.25％報24,725.94點，成交額662.04億港元。

金融類股28日走勢低迷，匯豐控股跌2.81％、中國平安跌2.60％、建設銀行跌1.10％。

科技類股支撐市場，阿里巴巴漲2.80％股價創歷史新高，騰訊漲1.88％、美團漲4.21％、小米漲1.90％。

(工商 )

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