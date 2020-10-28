港股低迷 恒指早盤跌0.25％ 12:352020/10/28 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數28日早盤低迷，期間跌幅最大一度達到0.81％、下挫200點，不過早盤收盤跌幅收斂，收盤跌0.25％報24,725.94點，成交額662.04億港元。 金融類股28日走勢低迷，匯豐控股跌2.81％、中國平安跌2.60％、建設銀行跌1.10％。 科技類股支撐市場，阿里巴巴漲2.80％股價創歷史新高，騰訊漲1.88％、美團漲4.21％、小米漲1.90％。 (工商 ) #盤跌 #早盤 #低迷 #港股 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》本季營收目標意外疲弱 微軟盤後跌2％ 10:172020/10/28 財經 《基金》零股交易ETF之冠 國民基金0056今除息 09:432020/10/28 財經 中國平安開低跌逾2％ 前3季淨利衰退2成 10:502020/10/28 財經 《期貨》三大期指開低 11月台指期跌28點 09:092020/10/28 財經 陸股早盤翻紅 上證指數漲0.16％ 12:112020/10/28 財經 六大跡象 台股避險情緒攀高 04:102020/10/28 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：美9月耐久財訂單 意外強勁 11:082020/10/28 財經 《美股掃瞄》科技股上揚 那斯達克指數收高 09:092020/10/28 財經 阿水講股／股市阿水：蘋果財報開獎 注意台股風險 09:312020/10/28 財經 台積零股買氣熱 日增逾一倍 04:102020/10/28 證券．權證 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 驚傳鴻海、蘋果關係生變？美媒加碼爆黑料 - 要聞 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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