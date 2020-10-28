弘光科技大學資訊管理系5位大一新生加入「弘光獵鷹隊」電競校隊，並接受2個月集訓，參加2020海青盃海峽兩岸青年電競賽，接連打敗勁旅遠東科技大學、大同大學及黎明技術學院，並在冠亞決賽逆轉勝擊敗中國四連霸閩江學院奪得冠軍。學生們說，從打電競中找到自信，這次拿到好成績更能獲得家人支持鼓勵，可依興趣堅持下去。

這次參賽的選手樊兆富、張子華、劉人豪、趙翊傑、林豐暐學生都是大一新生，25日一早，老師、教練、電競實習經理陪同前往台北進行連線比賽，中午12點先進行準決賽，弘光獵鷹一路過關斬將，進入冠亞軍賽，贊助商歐洲線材大廠LINDY林帝股份有限公司總經理陳坤朋特別與公司同仁一起到場為選手加油打氣。

冠亞軍賽第一盤，弘光獵鷹以懸殊分數吞敗，現場氣氛凝重，立馬改變戰略，逆轉連勝2場，打敗中國連四勝的冠軍隊伍，現場歡呼聲四起！教練邱亮融表示，比賽採三戰兩勝，冠軍賽第一輪輸了之後，激發選手鬥志，馬上更換戰略，平常訓練實力大爆發，第二輪翻盤大贏，第三輪穩穩地打，逆轉勝獲得冠軍。

「我喜歡打電競，父母曾反對過，還說不會有前途！」學生林豐暐坦言，自己不喜歡念書，從國中起便開始打電競，父母卻反對，直到高中時唸了電競班，參加比賽有成績，才逐漸接受；這次比賽拿到冠軍，證明自己能打出一片天，接連兩場比賽和隊友磨合出好默契，教練協調幫忙，大家兼顧課業，讓父母放心。

趙翊傑指出，從小看著哥哥、爸爸打電競所以有興趣，媽媽卻要他好好念書，等上大學再玩，得知弘光有電競相關課程來就讀；這次是他第一次參賽，為了培養默契，除了團練外，還跟同學在課餘一起聊天、吃飯，經過這次比賽有所成長，「電競比賽不是一個人好就好，必須要有團隊精神才可獲勝。」

另外，樊兆富、劉人豪、張子華等選手，在高中時便接觸電競，也曾經參加過比賽。他們說，以前累積的電競經驗不想放棄，大學繼續參加校隊，不過，隊友組成不到2個月，要獲勝，便要不斷溝通與練習。雖然2個月內同時參加兩場大型比賽，輸了第一場，但是能從失敗中調整，甚至打敗中國的強隊，證明練習很重要。

資管系大二、電競隊實習經理陳俞靜說，她擔任選手的保母，要協調選手間的事務，尤其贏得海青盃冠軍的5位選手都是大一生，組隊才兩個月，很多需要磨合的事，選手們每次比賽後能找出自己問題在哪裡，透過面對面坦誠溝通，詳細做功課找出輸的原因，才能穩紮穩打的拿到首場比賽冠軍。

資管系主任黃建基強調，學校重視選手培育，每年6月、11月都有自辦大型電競比賽，讓選手也同時參與賽事。學校建置完整的電競場域，包括專業級比賽場地及電競轉播室、電競選手訓練中心，今年更完成51台專業電競電腦的「電競暨多媒體遊戲發展實驗室」，提供給電競課程、比賽及高階多媒體上課使用，另外，在選手培訓或練習無法上課時，更安排補課課程讓選手均能學習。

黃建基表示，明年該系將改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，在符合市場趨勢下發展動漫、遊戲及電競產業及人才培育，轉型同時結合各學院特色設計跨領域學程及特色模組課程。除了培養優秀電競選手及後勤之外，也訓練出賽事執行經驗豐富的電競轉播團隊，並從109學年開始聘任知名漫畫家劉明昆老師到系上任教。

弘光科技大學獵鷹電競隊教練邱亮融（右）指導選手練習。（王文吉攝）

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