今年流感疫苗接種至今，陸續出現多起副作用反應，引發民眾質疑安全性，就連「綜藝天王」吳宗憲都暈眩了4天，資深女星趙庭（趙婷）也有相近症狀，在臉書透露一周前打完疫苗後，「頭暈的感覺還是揮之不去」。

趙庭27日上午在臉書表示，21日打完流感疫苗後，兩天後的凌晨出現上吐下瀉、昏睡的反應，「有點像喝醉酒的感覺，身體想動卻無法動彈（不是鬼壓床）」，過了一個禮拜頭暈的感覺仍在，還發燒到37.5度，讓她摸不透是腸胃炎還是疫苗反應，也間接認證吳宗憲：「我覺得他說的是實話。」

許多網友都在底下留言關心，趙庭表示自己對雞蛋不會過敏，過去每年都有打疫苗，今年卻出現不同的反應讓她頗擔心，考慮明年要不要繼續施打；有位朋友指出可能是腸胃免疫反應，如果兩天內沒有減輕症狀，不要自行服藥，須趕緊就醫，「疫苗是將病毒去活性後接種人體內，引起免疫反應後自主產生抗體，但過度免疫反應是很危險的，疫苗不良反應造成器官損傷或致死案例也是有的。」

國內有通報4件流感疫苗死亡個案，有1人是蜘蛛膜下腔出血、動脈瘤破裂，屬於很緊急狀況，另1人是急性心肌梗塞，1人冠狀動脈阻塞、急性腦中風，1人主動脈剝離。對此專家諮詢小組召集人張上淳表示，4名死者是62歲至77歲，年紀偏大且都有冠狀動脈疾病病史，基本上都和疫苗無關；陳時中也親上火線表示4名個案死因都是常見心血管疾病，和疫苗關聯非常低，目前沒有證據顯示死亡是流感疫苗引起，如果打完有任何症狀都可以回報。

(中時新聞網)