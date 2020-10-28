超商雙雄-統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)(全家便利商店)持續開拓新業務，其中統一超看好素食商機，推出全新鮮食自有品牌「天素地蔬」，預估此系列商品一年將吸引逾10萬人次購買；全家則是再度攜手金馬獎作為獨家販售通路，推出系列聯名商品，並於11月4日起限量販售。

台灣素食一年商機高達600億元，且新冠肺炎疫情與健康環保意識抬頭，強調選擇在地、當季及對於環境友善的食材，以降低對環境衝擊的「低碳蔬食」正夯，統一超7-ELEVEN去年起積極佈局蔬食版圖，今年初推出增加蔬菜比重的鮮食料理，7-ELEVEN攜手「漢來美食」與旗下「漢來蔬食」、蔬食港式飲茶「養心茶樓」、知名水餃業者「華師父」四大品牌合作推出6道綠色菜單：漢來蔬食的招牌菜「藜麥八寶飯」、「漢來美食蔬食拌麵」、「漢來美食鮮蔬炒炊粉」、「養心茶樓麻辣臭豆腐」及「華師父新植物肉餃子」，還有7-ELEVEN開發的「黑松露野菇燉飯」，提供多樣化的餐點選擇，成功帶動蔬食相關業績倍數成長。

看好素食商機，統一超7-ELEVEN即日起推出全新鮮食自有品牌「天素地蔬」，強調從「食」的改變做起，提出四大友善環境的健康飲食提案：「天素地蔬300店首賣 青菜隨時吃」、「聯名蔬食品牌 新增植物肉素材」、「素/蔬食包裝設計 選擇超便利」及「蔬食專用產線 購買更安心」，架構蔬食友好專門店，「天素地蔬」第一波於11月2日起導入300間門市，店舖融合商圈經濟概念，鎖定鄰近宗教據點及既有素食結構熱銷的門市導入，遍及雙北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、台南、嘉義及高雄，透過區域試賣觀察不同素/蔬食客群對新品的喜好，未來將持續擴點，服務更多消費者。

統一超預估，「天素地蔬」系列一年將吸引逾10萬人次購買，一年總計可減少700多萬公斤的碳排放量。

在全家便利商店部分，第57屆金馬獎將於11月21日登場，全家便利商店再度攜手金馬獎作為獨家販售通路，推出系列聯名商品，皆以黑、金兩大元素作為包裝設計，結合自有品牌FamilyMart collection、中衛、乖乖、樂事等品牌，打造最具藝術感的口罩、零食、飲品，11月4日起於「全家」店舖限量販售，凡「全家」會員購買指定金馬商品，還有機會參與抽獎。

(時報資訊)