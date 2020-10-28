美國國務院已批准24億美元（近690億台幣）軍售，將賣台灣「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，以加強海防。

波音集團旗下的子部門波音防務（Boeing Defense, Space & Security）是，業務範圍包括國防、太空及安全。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，就在北京說，將制裁波音集團旗下的子部門波音防務（Boeing Defense, Space & Security），還有其他3家美國企業後，美方便宣布，將供應台灣波音製造的武器。

而在美國通過另一項可能的軍售案，以加強海防後，台灣反擊解放軍任何攻擊的能力也可望進一步提高。台灣官員說，相關軍售有助島上在5年內，達到消滅半數來襲解放軍的目標。

美國國務院在周一的聲明中說，它已正式通報國會，批准包括400枚「魚叉」反艦飛彈，100輛發射運輸車，以及雷達和支援系統。自從美國總統川普2017年上任後，這是國務院第9次批准軍後，也是一星期內的第二次。

(中時新聞網)