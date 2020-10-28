行政院副院長沈榮津今（28）日出席2020台北金融科技論壇，並致詞分享他推動工業自動化的經驗，鼓勵金融業推動數位技術領域的創新，但由於金融業是高度監理的行業，導入金融科技過程更需要掌握完全契合台灣的狀況，不能為了搶客戶就忽略細節，或是直接接受國際的套件服務，如何讓國際金融科技完全在地化，會是相當大的挑戰。

沈榮津指出，金融科技為數位技術領域的創新，將IT運用到銀行、理財等服務，不但可提升業界的效率與效能，也讓民眾享受到更便宜、便利的服務。受到疫情的影響，民眾因居家隔離、居家辦公，大大提高上網購物行為，也促成電子商務蓬勃發展，而民眾於線上消費時，也逐漸以網路第三方支付與行動支付，來取代過去傳統的現金與信用卡支付。

他進一步指出，現今網路線上消費，民眾也能透過行動設備收到更多商家資訊，商家更可運用大數據分析，瞭解顧客的消費喜好與習慣，進而創造出更多新型態的商業模式，這就是科技的創新服務。我國也從自動化、電子化、數位化逐漸轉型，形成目前智慧交通、智慧醫療、智慧商業、智慧科技的現況，未來也朝智慧城市、智慧國家邁進。

金管會副主委許永欽致詞時，亦再度引用金管會8月公布的統計，108年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新臺幣165.2億元，年成長率40.32％，今年預估投入金額為188.8億元，預計年成長率14.3％，金融業投入金融科技發展的金額穩步成長，沒有因為疫情而明顯變動，金管會將持續協助金融產業之數位轉型及創新，以提升金融業整體競爭力，並達成普惠金融目標。

許永欽並提醒，發展金融科技過程中，一個需要注意的重點，是個人數據操縱濫用，要避免有些業者利用做不正當的行銷推薦，讓消費者投資倒不適合商品產生信用風險，這也不是金管會樂見現象。金管會意識這問題需要解決，未來推動過程，在發規與獨立行為規範調整，促進競爭也要注意不必要負面現象。

一如部會主管所提示，資安及監理科技為今年台北金融科技論壇的重點議題之一，主辦單位表示，期望透過2日的活動，分享國內外發展金融科技重要主題實務經驗及發展成果，凝聚台灣金融科技發展共識並提供政府具體的政策建言，打造成為國際金融科技創新媒合、交流平台，共同進而帶動台灣相關產業的創新與成長，提升我國的競爭力。

(工商 )