瘦肉精美豬明年元旦叩關，各地方議會紛紛通過管制萊劑相關政策，如今卻傳出衛福部9月30日發公文指地方自治牴觸中央政策，不得為較嚴格或寬鬆之規定。對此，國民黨立院黨團書記長林奕華痛批中央毫不尊重地方自治，「獨裁到極點！」

林奕華指出，根據大法官釋字738號解釋，當中央訂出寬鬆的規定，地方可以在此規定上訂出較嚴格的自治規定。大法官解釋明確授權給地方，這些規定也都是地方議會三讀通過的法律案，中央有什麼權要求地方配合？

林奕華更提出，《食安法15條》規定，「國內外之肉品及其他相關產製品，除依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素（瘦肉精）」，地方根本沒違反相關法律，卻被中央一紙公文要求修正，簡直獨裁到極點。

國民黨立委鄭麗文痛批現在是中央獨裁了嗎？一紙公文就要地方政府、議會都聽他的，那這樣以後地方選舉都不用選了，縣市長不用選、議員不用選了，完全抹煞了地方自治的精神，這些選舉都選假的，都中央集權了。

鄭麗文要求衛福部長陳時中應該說清楚，為何可以如此膽大包天違法違憲違反民主，是陳時中自己的意思？行政院長蘇貞昌的意思？蔡英文總統的意思？還是美國政府的意思？變成美國政府在台灣了？

國民黨立委楊瓊瓔也指出，過去台中通過燃煤自治條例，也被中央說牴觸中央法令，當時的法律還是交通部長林佳龍在擔任台中市長時通過的，中央政府是出什麼問題？再開民主倒車嗎？國民黨立委洪孟楷也質疑，這紙公文是在中秋節前夕偷偷摸摸發出來的，陳時中是美國的衛福部還是瘦肉精商得放行者？為何搞黑箱應該告訴大家。

衛福部公文要求地方政府配合中央。（國民黨團提供）

(中時 )