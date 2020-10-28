便當配菜眾多，你最不能忍受的是哪種？一名網友分享，許多人不能接受「三色豆」都會跳過不吃，但相較之下，他其實更不喜歡都是莖的蔬菜和麵腸，並好奇大家心目中的地雷配菜是啥？貼文引發網友討論，許多人直指冬粉、苦瓜和青椒這三道菜，味道怪怪的，看到真的會不爽。

網友在PTT上分享，有些人看到便當配菜是「三色豆」就會跳過不吃，他自己是覺得還好，多少會吃但不會全吃光。但所有配菜中讓他最不能忍受的是「沒幾片葉子，都是莖的蔬菜」以及「麵腸」，並好奇詢問，「除了三色豆以外有沒有其他禁忌？」

貼文引發熱議，綜合網友的回應，大家最不能接受的便當配菜竟是「冬粉」，「冬粉+1 澱粉配澱粉是是X小？醬油隨便喇2下，就算一道菜」、「冬粉的調味都喜歡調得怪怪的」、「冬粉＋1」。

另也有許多人表示「食材味道較重的」也超不行，「 苦瓜的苦味是會沾到隔壁格的菜」、「 青椒 整個便當都青椒味」、「 芥蘭 苦瓜 人生就夠苦了還給我吃苦的東西」、「腥味很重的東西」、「青椒啦！整個便當都會變成青椒的形狀嘔」。

(中時新聞網)