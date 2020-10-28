民進黨政府透過NCC卡中天新聞台換照案，即便旺旺集團董事長蔡衍明近日親上火線，說明個人理念與媒體經營事宜，但是否能順利過關，仍充滿未定之數。前立委陳學聖援引去年12月NCC於大選期間的調查，發現在所有新聞台之中，報導前高雄市長韓國瑜新聞量最大的竟然是三立新聞台，如以新聞量失衡的標準來說，「那麼被關的第一家，一定排不到中天，一定是三立！」

NCC周一舉辦中天新聞台換照聽證會，擔任主持人的兩名NCC委員林麗雲、王維菁，在會中提問中天大量報導「特定候選人」，兩位學者雖沒有明說，但各界都清楚劍指韓國瑜，中天更因此被網友戲稱為「韓天台」。

陳學聖在臉書撰文，援引NCC去年12月的調查結果，並指出，針對特定人物所作新聞觀察，各有線、無線台相關報導中，韓國瑜因為有收視率，都位居各台第一名，遙遙領先第二名的蔡英文。

「但讓人意外的是，大家都直覺以為中天報導韓國瑜最多，事實上，不是！」陳學聖說，「報導最多的竟然是三立，占61.12％，再過來是東森、壹電視，連TVBS、年代都比中天多！」

「原來大家都錯了！原來韓天台是三立！NCC錯了！韓粉也錯了！一張圖秒說明一切！原來韓天台不是中天，而是三立！」

陳學聖提到，如果NCC要關中天的理由是「報導韓國瑜失衡」，「那麼被關的第一家，一定排不到中天，一定是三立！」

「這是NCC自己調查報告，自己說的！」陳學聖指出，「所以NCC聽證會請來的鑑定人一定不認真，不然這麼重要的鑑定報告都忽而不見，怎麼鑑定出誰是真正的韓天台呢？」

前立委陳學聖在臉書發文，張貼去年12月NCC於總統大選期間所作的媒體調查，發現報導前高雄市長韓國瑜新聞量最大的電視台，是三立新聞台，並不是中天新聞台。(截自陳學聖臉書／李侑珊台北傳真)

(旺報 )