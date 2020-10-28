新竹北埔鄉南埔村生產的「冷泉米」口感極佳，沿襲古法製作的膨風茶（東方美人茶）風味與峨眉鄉有別，北埔農會總幹事莊烘岡針對客製化的客源，設計新包裝做行銷，讓消費者可依需求搭配選購，送禮自用兩相宜。

北埔鄉南埔村是全國第一個核定農村再生計畫的社區，大坪溪從北埔冷泉潺潺流下，引進南埔百年水圳灌溉30公頃農田，生產的稻米品質極佳，而有「黃金水鄉」美名。

莊烘岡說，農會為提升農民收益，契作種植稻米品種以桃園3號為主，次為台南11號，每年有產量約有3萬斤，以「冷泉米」做包裝行銷，很受消費者歡迎。

北埔和峨眉特產的東方美人茶，已成全國知名的高單價消費品，但北埔茶農還是喜歡用傳統「膨風茶」的名稱，沿襲古法製茶，茶湯比較偏重果香味，與峨眉蜜香味的口感有別。

莊烘岡說，農會是向茶農統一收購，並以培訓的品茶師將茶葉分成三個等級，至少都有比賽茶「一花」的水準，重新設計包裝主要是針對客制化的客源。

消費者可選擇2罐4兩裝膨風茶，售價在2600到2800元，2兩裝1200元，選擇1茶加1罐「冷泉米」560到600元，大量訂購並有優惠。

縣府農業處長范萬釗和北埔鄉長莊明增認農會把農產品「改頭換面」，透過活動、門市及網路做客制化行銷，將能帶動買氣，吸引不同階層的消費者選購。

(中時 )