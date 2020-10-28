台灣騎機車人口眾多，有網友發現，為何許多路口的「黃金三角」店面都是賣安全帽，好奇安全帽是不是賺很大？貼文一出，引起網友熱烈討論。

中天新聞 揭密有多賺！ 安全帽店滿街開 不怕高店租？

這名網友在PTT以「安全帽店很好賺嗎？」為題發文表示，最近發現家裡附近的安全帽店越來越多，而且一間比一間大、地點也一間比一間好，都是黃金三角店面，他好奇一頂安全帽一用就是好幾年，而且安全帽店裡常常都沒什麼人，為什麼還可以越開越多？

網友發現許多路口的「黃金三角」店面都是賣安全帽，好奇安全帽是不是賺很大？(圖/截自PTT)

貼文曝光後，網友紛紛回應「配件利潤高」、「電競安全帽單價更高」、「強的就是看起來都沒生意，但都不會倒」、「靠高利潤、低人力，沒別的了」；還有網友透露，「同一品牌型號的可樂帽，小店賣2600元，連鎖店賣4200元，就是這麼好賺」。

有內行網友分析，199元的安全帽，一個批發50元當然賺，幾千塊的安全帽，利潤基本上都可能有一半，更遑論那種幾百塊的，甚至安全帽鏡片毛利也不低，都是消耗品。

(中時新聞網)