目前在電動車電池業務表現搶眼的樂金化學(LG Chem)，原先規劃分拆旗下電動車電池業務，目前已確定樂金化學大股東國民年金服務(National Pension Service；NPS)已經在周二股東大會投下否決票，主要為擔憂股東收益受損，以及股票遭稀釋。

樂金化學在周二稍晚表示，NPS反對該計畫，讓公司感到遺憾，因為包括國外諮詢單位都支持該計畫，將積極持續地與股東溝通。

但是分析師告訴路透，NPS雖為樂金化學第二大股東，但是由於許多機構諮詢建議樂金化學批准分拆計畫，這些否決票可能產生不大的影響。

樂金化學為南韓以及全球第一的電動車電池廠商，亦為目前當紅的特斯拉和通用重要電動車電池供應商，在九月時宣布為因應成長中的業務，12月1日將為電池業務成立全資子公司，大約再一年過後，公司最多30%股份可能進行IPO上市。

NPS為全球第三大退休基金，資產規模為6893億美元，截至六月底，NPS持有樂金化學9.96%股份，而樂金(LG)則持有33.34%股份。

(時報資訊)