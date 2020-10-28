新北市府今(28)日舉行永和都更宅「勝開大地」的標售，共20筆標的，結果吸引1封標單鎖定23樓32.2坪的C6戶小宅，最終該戶由郭姓自然人以1626萬元、溢價1.2%得標，換算單價67.7萬，不僅創下該社區近期成交新高，更空降該社區史上次高價紀錄！不過20戶只標出1戶，整體標脫率僅5%，表現平平。

優美地產企研主任林哲緯表示，目前市場上的資金水位高漲，加上房貸低利助攻，近期有不少標售案都傳出捷報，但公有房地標售規範嚴明，須經過專業的估價程序，所以第一次標售的底價通常會略高於市場行情，假如流標，官方才有可能進一步降價重啟標售。因此有意撿便宜的民眾，可以將目標放在多次標售的物件。

「勝開大地」是永和區第一批公辦都更宅，該案鄰近比漾廣場商圈，高樓層具水岸及公園視野，也在預售時帶來不少買氣；目前該社區每坪行情約56-64萬間，歷史最高單價為頂樓戶29樓的68萬，低樓層則落在5字頭；但本次標售底價扣除車位後，每坪61-72萬，高於社區普遍行情，顯示買方算盤打得仔細，並未追價，所以僅一戶標脫。

本次標售的戶別雖以高樓層為主，但部分看屋民眾反映仍會受環河高架橋的噪音影響，可能因此導致標售成績不盡理想；而標脫的C6戶因是社區少有的高樓層低總價戶別，在開標前就頗被看好，結果也順利以高價出脫。

(時報資訊)