隔夜美股主要指數普遍下跌，港股開低13點後，指數隨即震盪向下，交易約1小時內，恆指兩度大跌200點左右，反覆測試50日線支撐約24563點。之後，走弱港股力爭上游向平盤挺進，午前暫守10日線約24628點以上。恆生指數早盤收24727.2點，下跌59.99點，跌幅0.24%。國企指數(H股)早盤收9968.41點，下跌34.69點，跌0.35幅%。

螞蟻集團掛牌在即，母公司阿里巴巴股價逆勢上揚，今早曾大漲3%，達309.4港元價位，並續創新高。阿里巴巴去(2019)年11月底在香港第二上市後，距今不到一年時間，其股價已較那時定價176港元，飆漲逾75%。螞蟻集團將於11月5日在香港上市，同一天，阿里巴巴亦將公佈至9月底為止，相關財報數字。

騰訊則為早盤中交易最為熱絡個股，午盤暫收漲2.1%，交易量約68億港元。

至於電訊族群的中國聯通，早盤股價硬是下跌近5%，無疑是表現最差大型藍籌股之一。

(時報資訊)