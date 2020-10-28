M17集團因應全球市場布局與品牌平台發展，宣布母公司與APP平台皆一致以17LIVE為名，最先於台灣創立的「英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司台灣分公司」，中文名稱改為「英屬維京群島藝啟股份有限公司」。17LIVE表示，為統一資本與品牌市場發展動能，同時宣示發展影音串流社群平台決心，因此決定以「17LIVE」作為集團全球控股公司與旗下最大平台名稱，並以「17LIVER」作為全球主播對外統一稱呼。

今年7月由領導日本17LIVE業務拓展的小野裕史（Hirofumi Ono）正式接任集團全球CEO，各地區市場高層也由專業經理人出任，不僅延攬美國新創遊戲開發公司Scopely製作人克里斯．帕斯利出任17LIVE集團全球產品開發暨技術副總，也擁有20年跨領域企業營運管理經驗及遊戲開發經驗的練建麟擔任17LIVE集團台灣暨東南亞區總經理。

17LIVE集團全球營運規模持續增長，各地紛紛繳出亮眼成績單，其中，日本發展三年，正式突破1,000萬下載數，持續穩坐市占第一；台灣市場女性用戶每月觀看直播時數則大幅提升63％，顯示女性族群收看直播規模逐漸擴大。

2020新冠病毒肆虐全球，催化『非接觸式』服務需求大增，社交娛樂行為大幅移轉至線上。17LIVE分析今年1月至8月台灣用戶使用行為，數據觀察疫情高峰期間，不僅加入成為主播(17LIVERs)人數較2019年成長7～8倍，男性用戶每月直播觀看時數較2019同期大幅提升55％，從7.5小時成長至11.7小時，女性用戶月觀看時數更激增63％，從4.4小時提升至7.2小時，顯示女性族群收看直播規模也逐漸擴大。

面對後疫情時代來臨，17LIVE看好直播產業在5G帶動下，將持續蓬勃發展，直播3.0將以「個人化影音娛樂體驗」及「即時線上社交生活」持續引領市場趨勢。

17LIVE表示，五年來各區階段性發展任務已經完成，在2020年正式跨入下一發展階段，藉由全球統一CI識別系統，詮釋新品牌DNA—生活、藝術，娛樂的全新結合。英語系國家如美國、MENA剛發展與地區文化，沿用LIVIT的品牌名稱，圖像識別仍是全球統一。新名稱保留「17 」名稱，「LIVE」代表生活與影音串流新技術結合。LOGO則承繼攝像鏡頭與臉的意象，加入黃—好奇心、紅—興奮、紫—魅力，藍—勇氣的四色閃耀外框，邁向生活即娛樂、娛樂亦生活的大方向。

(時報資訊)