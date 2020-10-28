繼日本主播田中美奈成功轉型成寫真女王後，不少女主播也紛紛轉行加入戰局，像是近日推出寫真集的氣象主播「志田音々」(志田音音) ，不僅曾參加過選美比賽，清新女大學生身份也讓她成功製造話題。

今年只有22歲的志田音音，雖目前還在成城大學的文藝學部就學，但她在16歲時便曾參加過「Miss Teen Japan」的選美比賽，並在比賽中獲得第二名的殊榮，並在20歲時拍攝個人寫真集，還因此獲得《周刊Playboy》的寫真新人賞。

在 Instagram 查看這則貼文 志田音々(しだねね) | ねねまる（@shida_nene0715）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 11 日 上午 3:58 張貼

不過她沒有因此進入演藝圈，反而在去年開始擔任靜岡第一電視台的「靜岡天氣」氣象主播後，才讓人注意到她甜美的外表，陸續收到雜誌、寫真等廠商的拍攝邀約。令人意外的是，身材高挑、五官清秀、全身散發清新氣息的志田音音，竟藏有火辣的極致好身材。

在網路上公開的寫真照中，她大方換上多套泳裝展現曼妙曲線，其中一張照片中她穿著針織毛衣，單肩滑落秀出香肩與飽滿半球，配上可愛的笑容，令網友看了忍不住暴動。

(中時新聞網)