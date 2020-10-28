65歲務農的陳姓阿婆，常要搬粗重物品，肩膀疼痛置之不理，未料肩膀突然劇痛，手也舉不起來，台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞診斷發現，阿婆的肩膀旋轉肌已完全斷裂，採用「逆轉式微創人工肩關節手術」後，阿婆疼痛很快消失，做2個月物理治療，手又能舉起來了。

黃鼎鈞表示，手能舉起來靠的是肩膀旋轉肌啟動和三角肌等輔助，但旋轉肌容易因退化而脆弱，加上骨刺摩擦後產生斷裂，一般來說完全斷裂開達到1公分，就應該進行肩關節手術修補。

如果像這位阿婆一樣，害怕開刀，置之不理，旋轉肌越破越大，造成肱骨向上移位產生關節炎，而無法修補，手也無法舉起，稱為「假性癱瘓」，

黃鼎鈞指若勉強以關節鏡修補，容易造成肌腱過緊而再次斷裂，比較好的做法是，將背部肌肉的肌腱移轉過來，或是進行「逆轉式微創人工肩關節手術」。

黃鼎鈞說明，傳統人工肩關節仍然需要有健康的旋轉肌，否則還是無法舉手，逆轉式微創人工肩關節是法國發明，藉由特殊力學設計，讓旋轉肌無法使用的患者，可以用三角肌來讓手舉起來，在國外已慢慢取代傳統人工肩關節成為主流。

黃鼎鈞形容這有點像在無法挽回頹勢的球賽中「逆轉勝」，加上結構也與傳統人工肩關節相反，因而命名「逆轉式微創人工肩關節」，並可以用在肩膀肱骨嚴重粉碎性骨折的病患，有加速恢復及功能更好的效果。

(中時 )