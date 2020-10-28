萬聖節（Halloween）這個中文名字跟節日意義完全不相同的節日即將到來，近年來隨著幼稚園與不少品牌的經營，萬聖節已經成為不少小朋友每年最期待的節日，因為這一天他們可以裝扮成最愛的艾莎公主或是蜘蛛人，光明正大的出門去要糖果！Google搜尋在這個趣味節日中沒有缺席，特別在搜尋結果中加入不少彩蛋，等候你我來體驗。

在疫情期間，不少學校因為防疫停課，讓不少家長頓時需要轉變身份成為小孩的老師，讓Google搜尋中的3D動物功能爆紅，成為不少家長在家裡的教學利器。Google運用相同的技術與原理，添加了一些萬聖節專屬的「密語」，讓你可以在進行網路搜尋時，發現一些趣味彩蛋。

Google為萬聖節加入的趣味彩蛋，包含了熱狗狗（hot dog）、海盜狗（以German Shepherd搜尋）、魔法貓（black cat）、南瓜燈（jack-o-lantern）、3D幽靈（以Halloween搜尋），以及跳舞骷髏（human skeleton）。根據實際測試，以中文搜尋大多搜尋不到上述的內容，只能「萬聖節」搜尋出3D幽靈。

此外，透過iPhone或是Android手機也會得出不一樣的結果。以iPhone透過上述關鍵字的英文，都可以用單獨搜尋的方式，找到對應的彩蛋，除了black cat之外。而若以Android手機搜尋的話（以Pixel 5為例），則更為有友善，只要成功搜尋到其中一個萬聖節彩蛋，螢幕下就會帶出「相關模型」的搜尋結果，讓你一次可以快速體驗6個萬聖節彩蛋。

Google搜尋祭出6個萬聖節彩蛋，等你來玩。（手機截圖）

透過Android手機搜尋今年度Google搜尋中加入的萬聖節彩蛋，可帶出相關模型，讓你輕鬆找到其他的彩蛋。（手機截圖）

跟過去你可以在Google搜尋到的3D動物很接近，上述的萬聖節彩蛋，當你選擇「透過3D模式檢視」時，都包含了動畫，熱狗狗會自然的動來動去，跳舞骷髏則會很動感的跳起舞來，別有一番惡趣味。在此以模式檢視時，慧同時啟動相機，讓你可以拍下這些趣味動物、或者萬聖節物品的照片或是影片，甚至與他們一起合影，留下獨特的萬聖節體驗，快來試試看吧！

(科技)