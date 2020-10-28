NCC日前舉行中天新聞台換照聽證會，結果卻令各界對NCC表現感到失望。過去時常批判中天的資深媒體人陳季芳也在臉書上批判NCC，陳直言，NCC沒種做「中天是紅媒」這種宣示，只好搞個聽證會的煙幕，讓所謂的鑑定人狂吠，「把自己弄成大家都看得見的黑手。」

陳季芳表示，「NCC不是獨立機關」，據說這是經過民調認證。NCC獨不獨立，其實，和老百姓一點關係也沒有，獨立云云，自己聽起來爽而已。但關鍵是「NCC是為誰服務？」

陳認為，假如NCC像其他機關一樣為民服務。那麼，就該把電視管好，不必玩什麼聽證會之類虛矯的手段。電視像一家超商，系統是貨架，頻道是商品。NCC該管的是貨架，做到物暢其流，好東西都能上架；至於商品，那由消費者選擇，消費者各有所好，愛買什麼買什麼，NCC不該管。

陳季芳覺得如果商品有瑕疵，含有「瘦腦精」之類，NCC也不必強迫下架，只要成份標示清楚，譬如中天，NCC大可以宣告說「中天為紅媒，長期觀看，有礙身心大腦」這樣就可以了。爛貨自然會被消費者淘汰。但是，NCC又沒種做這種宣示，只好搞個聽證會的煙幕，讓所謂的鑑定人狂吠，把自己弄成大家都看得見的黑手。

陳季芳說，NCC管不動系統，調不好貨架，讓好商品通通上架，給消費者有充分選擇的機會。卻因為不能讓自己看起來沒幹活，擔心被最討人厭的行政院長蘇貞昌被換掉，所以黑手伸到商品，把自以為不好的東西拿掉，搞得雞飛狗跳。NCC不幹正事，也幹不動正事，儘搞些侵犯人民權益的事。這在章回小說裡，叫「狗官」。

(中時 )