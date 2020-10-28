鼓鼓呂思緯《嘿，你畢業後想幹嘛？》節目繼挑戰莊敬儀隊、世新啦啦隊後，第3集來到輔仁大學，前往數位音樂研究社挑戰，其實在MP魔幻力量擔任DJ的鼓鼓，這次的挑戰對他來說相當容易，當學生知道鼓鼓要來時，早已準備許多問題請教鼓鼓。而這次回到母校，鼓鼓自爆學生時期的約會地，就是在社團大樓旁的公園-小巴黎。

鼓鼓即將在11月21日於台北流行音樂中心舉辦首場大型演唱會「聽到請回答Connecting…」，五月天、坤達、婁峻碩、魏嘉瑩知道鼓鼓玩板技術一流，表示想看他邊溜滑板邊唱歌、邊跳舞，丁噹提議拉二胡，周湯豪則想看他秀鼓技，「因為鼓鼓打鼓的技術是業界大家都知道，是出了名的厲害的鼓王」；Lulu黃路梓茵開玩笑說：「他可以打鼓，在鼓的週邊放一個鐵盤，然後要一邊煎蛋，打完一首鼓之後，一道料理也要烹飪出來，請第一排的粉絲吃。」為粉絲謀福利的還有孟耿如常在健身房遇到鼓鼓，「好像練得還蠻精壯的，希望這次他的演唱會可以稍微脫。」任賢齊則想看他鼓鼓唱嘻哈跳天鵝湖，答案包羅萬象，讓鼓鼓哭笑不得。

鼓鼓多才多藝，會DJ、會打鼓、會唱歌、會跳舞、會彈琴、會創作，就連任賢齊、五月天都稱讚他「十項全能、多才多藝」；婁峻碩敬佩地說：「他音樂方面實在是太強了，畢竟我從小就是他的粉絲。」而蕭秉治、文慧如、許書豪、黃奕儒、Matzka對於鼓鼓印象是陽光、健談、直爽、熱情，每天都有說不完的話，就像是活潑的海綿寶寶；和鼓鼓合作〈先得方〉的萬芳，配唱時即興加碼輕哼一段搖籃曲，逼哭鼓鼓，對他的印象就是「哭，哭得很慘」，和別人印象大不同。

另外，八三夭霸天稱鼓鼓是「救命恩人」，他說：「有一次我們去表演，食物中毒，回來碰到鼓鼓，他立刻去路上幫我叫計程車送我去醫院。」看完藝人和創作者朋友為他錄影片，他心懷感謝，並透露「其實剛剛幫我錄影片的朋友，已經有演唱會的嘉賓在裡面了」，為演唱會留下懸念。《嘿，你畢業後想幹嘛？》精彩內容將於10月29日晚上8點在鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道播出。【鼓鼓 呂思緯《聽到請回答Connecting…》巡迴演唱會】可洽：ibon售票系統門市&網路。

鼓鼓呂思緯《嘿，你畢業後想幹嘛？》來到輔大數位音樂研究社。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯《嘿，你畢業後想幹嘛？》來到輔大數位音樂研究社。（相信音樂提供）

(中時 )