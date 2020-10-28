國民黨智庫今天舉行記者會，談論美國總統大結果及其影響。（趙婉淳攝）

美國總統大選在即，國民黨智庫國家安全組召集人林郁方認為，現今戰況激烈、勝負未定，拜登近日支持度往下墜，若贏恐怕也是小勝；政大政治系教授嚴震生說，美國總統大選可能出現平手，不過他評估拜登勝出機率高；前立委沈富雄大膽預測，拜登將勝過川普，以130票至150票領先。

國民黨智庫今天邀請學者對美國大選結果進行預判。國家安全組召集人林郁方表示，現今戰況激烈、勝負未定，目前由拜登領先5％以上的州，拿下259選舉人票；川普鐵票區有204選舉人票，雙方在亞利桑納、北卡、賓州與佛羅里達州陷入膠著，合計有75票，尤其拜登在第2次總統辯論失言，目前拜登與川普的差距加快拉近，拜登贏恐怕也是小勝。

政大政治系教授嚴震生表示，如果拜登輸掉鐵票區中的幾州，並贏下搖擺州中幾州，可能造成川普與拜登以269票平手，屆時將由眾議院選出總統，也要看新的眾議院選舉狀況如何，如果眾議院兩黨各州也平手，就由大法官來決定。

嚴震生擔憂，若拜登獲得的總得票數贏川普，但選舉人票輸給川普，民眾對美國的選舉制度將產生質疑，很難接受這樣的民主政治，他建議美國選舉方式可改成聯邦統一或由各州處理。

台大政治系教授張登及說，美國有8成民調顯示拜登勝出，但川普提名的大法官巴雷特通過任命，共和黨支持者為此振奮，可能認為權力已達到制衡，而安心投給民主黨，另外，若拜登贏的選舉人票與川普差距非常小，川普很可能不願承認失敗，利用職權延長選舉結果的宣布。

沈富雄說，直到今天他都認為拜登會贏，更當眾說明他已下賭注，認為拜登在選舉人票會贏川普150票，林郁方聽聞後，表達願意加入賭注，沈富雄說，對國民黨要更加嚴苛，賭拜登至少贏130票，賭注金額為一萬元，林郁方接著揶揄，就算你（沈富雄）輸，不用給錢，直接來智庫掃地即可。

(中時 )