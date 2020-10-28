2024總統選戰悄悄開打，各政黨如何佈局備受關注。易經命理老師高煜霖就檯面上幾位人選預測，除非有黑馬，如果1月投票，鄭文燦登基指數高，侯友宜恐淡出政治圈，但若改2月投票，侯友宜幾乎會入主總統府。

高煜霖曾成功預測韓國瑜當選高雄市長、罷韓成功國民黨三輸、蔣萬安贏吳怡農，及小英連任得票創歷史新高，更直接點名川普會倒下（確診）。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，2024大選5位可能人選信任指數排名為，侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58%、前國民黨主席長朱立倫53.5%，最後一名則是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲45.9%。

高煜霖針對這5人進行交叉分析，預測綠營極可能鄭文燦出線，藍營是侯友宜代表。照正常時序，2024年1月投票是「癸卯」年，如果改2月投票則是「甲辰」年，結果也會有截然不同的答案。

高煜霖以「年運」分析，2024年1月侯友宜走「六沖」運，是運勢最差的一位，屆時只能當箭靶，但2月豬羊變色，走「六合」運變成天之驕子，成為運勢最強的人。鄭文燦1月走「三合」運，運強勢猛，2月走「九破」運易勞心勞力。

從「天運」來看，高煜霖解釋，侯、賴、柯三位是「干剋支」格，意指要經過千錘百鍊，才能迎來撲鼻香之意；朱則是「支生干」格，要主動積極爭取，才有機會獲得甜美果實之意。鄭是「干生支」格，運氣最好，不要太「走鐘」，正面思考，所有阻礙均會化險為夷的概念。

以「姓名學」探討，高煜霖表示，2024年侯在走「諸葛謀劃」運，當幕僚長100分，當座轎者恐難以釋權，團隊難有向心力。鄭在走「資源挹注」運，特別建議這兩年要多「分享」，屆時回饋力量超乎想像。朱走「貴人扶持」運，其實運勢很好，只是「倫」字關係，顯示出之前的挫敗，讓自信心有不足之憾的情境。賴走「本位分享」運，屆時恐有人會出來協調「要讓位」的氛圍，或有健康因素影響。柯走「耕耘回途」運，除非有郭台銘等級的貴人出現，否則當心泡沫化。

高煜霖綜合分析，朱立倫恐有時不我予之感，藍營很可能由侯代表；綠營的賴恐怕「被協調」，或「健康」因素無法出線，由鄭來出馬逐鹿。柯文哲部分，如果沒有「大腕」出現，建議「競爭」不如成為友軍「合作」，不僅可以再提升位階，黨的存續還有一線生機。

(中時新聞網)