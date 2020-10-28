恐怖！「剪髮怪客」出沒北捷 妙齡女摸髮竟遭剪一撮

內湖捷運站26日晚上出現一名男子持剪刀對陌生女子剪髮，而遭不明原因剪髮的女子，感覺後腦勺頭皮癢癢，回神發現有一撮頭髮被剪斷，女子立即向站務人員反應，案經社群網站披露，警方從監視器畫面發現，2人搭乘手扶梯，後方男子手臂起落，看不出有剪刀，懷疑男子惡作劇，捷運警察隊現已調閱畫面，若當事人提告毀損，將著手偵辦。

北捷內湖站剪髮怪客出沒，長髮正妹脖子涼涼一摸驚覺少一大撮。(李文正/台北傳真)

26日晚間10點10分，該名女子在捷運內湖站搭乘手扶梯，感覺有人碰觸她的頭髮，離站後進入超商，發現一撮頭髮斷裂，隨即進站向站務人員反應，並在Dcard留言反映「小心，內湖捷運站，被路人剪頭髮」。

該女子說感到「驚悚到炸裂」，看起來只是摸一下頭髮，沒想到竟然手中藏有剪刀，提醒大家在公共場所要提高警覺。

捷運警察隊表示，已經根據網站的內容調閱手扶梯監視器，鎖定疑似用剪刀剪髮的男子，但該女子僅向站務人員反應，並未留下任何資料，捷警也在Dcard留言，表示如果感覺身體遭到侵犯，可向警方報案。

(中時 )