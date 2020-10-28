診斷腦中風的頸動脈超音波，設備有賴專業醫事人員操作與判讀，為能更快速精準檢測，台大機械工程系教授蕭浩明率團研究，並成功開發全球首創「腦中風快篩」創新影像技術，可即時獲得心律、頸動脈狹窄、心律不整等資訊，有效掌握患者病況，並且能在任何地點與時間完成快篩。而這項技術與頸動脈超音波結果比較，準確度超過9成，可早期篩出疾病風險，減少腦中風發生。

頸動脈狹窄(Carotid Artery Stenosis，簡稱CAS)是腦中風先期指標一，狹窄程度會造成血流動力學改變，進而反映於體表脈動。而腦中風為全球造成死亡或嚴重殘疾的主因之一，根據統計，我國每年健保花費於腦中風治療相關支出為新台幣146億元；據世界衛生組織(WHO)調查，全球每年約有1770萬人因心血管疾病而喪生，大約占全球死亡總人數31％。

蕭浩明團隊自2014投入「腦中風快篩」創新影像技術相關研究，耗時多年，成功運用動態影像分析、影像分解重組、特徵擷取量化、AI演算模型等不同領域技術，利用專利動態影像分析，突顯人眼所無法辨視的細微體表脈動，並擷取脈動特徵差異進行量化處理，從中歸納與疾病間的關係。

透過這項嶄新的技術，受測者僅需使用一般相機拍攝頸部影片30秒，系統便會自動將影片上傳至雲端以進行計算分析，整套流程僅需3到5分鐘，受測者可立即收到風險評估報告，包括頸動脈狹窄與心律不整等資訊。

蕭浩明指出，目前腦中風診斷的黃金標準之一為頸動脈超音波，然而此類型設備有賴專業醫事人員操作與判讀。研究團隊已與台大醫院心血管中心合作5年，並累積超過500筆臨床案例，與醫院頸動脈超音波檢測結果比對，技術準確率可達9成。

蕭浩明也提到，「腦中風快篩」創新影像技術產品擁有快速、準確、價格親民等優勢，無操作門檻、亦毋需專業人員判讀，一般民眾可於任何時間與地點快速完成檢測，可望成為頸動脈超音波前的第一道快篩防線，或可影用於居家檢測。

蕭浩明率領師生團隊研發的「腦中風快篩」創新影像技術，獲科技部基礎研究經費補助，並於今年獲得科技部頒發「未來科技獎」，以及2019年度美國International Design Awards (IDA)國際設計獎「銀獎」等諸多海外學研單位肯定。

科技部指出，「腦中風快篩」創新影像技術獲科技部2019年度價創計畫補助，開發這項項創新影像技術，產品獨步全球，於今年6月成立新創公司「博想醫學科技」，研究成果已獲得國內外多家創投公司青睞，產學效益豐碩。

(旺報 )