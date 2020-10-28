民進黨今表示，針對國民黨在推特官方帳號上放出一張將總統蔡英文繪製成毛澤東的圖片，民進黨發言人謝佩芬表示，蔡英文是民選總統，毛澤東是獨裁者，如何類比？推特是全球網友慣用的社群平台，國民黨將國內政治鬥爭拿到推特上，還遭外媒批評，真是丟臉丟到全世界去。

謝佩芬說，國民黨竟會在國際社群平台做出如此的發文，令人感到不可思議，不但有許多網友在這則推文下留言嘲諷外，還被像是華爾街日報、彭博社等國際媒體的記者點名批評，甚至有法國智庫的學者直說國民黨「可悲」並建議國民黨應該「了解自己的歷史多一點，並負責任一點」，不但是鬧了國際笑話，更是丟盡民主國家的臉。

謝佩芬表示，像推特這樣國際社群平台，在所有民主國家，不論是政府機關，還是政黨組織，主要是的功能讓國際社會能更認識、了解自己的立場，但似乎只有國民黨反其道而行，把國際社群平台拿來做負面鬥爭的工具，如今還拿以非常荒謬的圖卡抨擊自己國家元首，民進黨作為民主國家的政黨，看到國民黨這樣的行為，真替他們感到不好意思。

謝佩芬呼籲，國民黨應認真檢討在國際社群平台發文的內控機制，不要再因發文淪為國際笑柄、讓台灣蒙羞。

(中時 )