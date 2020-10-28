許多上了年紀的長者，可能感覺到聽力大不如前，卻自嘲這樣一來耳根清淨，也沒甚麼不好。但是振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏醫師指出，聽力受損不只是耳朵這個器官出問題，跟語言、情緒、大腦也很有關係；而且各個年齡層都有影響。他在《聽力完全寶典》一書中詳細說明原因。以下為重點書摘：

成年期／老年期：聽力影響情緒 更感挫折、憂鬱、退縮

美國語言聽力學會（American Speech-Language-Hearing Association）便指出，聽損其實不只是跟分貝的數字有關，它其實也影響了一個人的情緒感受，容易顯得焦慮、挫折、被孤立及疲憊。

美國國家老年委員會（National Council onAging）的研究還指出：「未戴助聽器者得到憂鬱症或容易感到悲傷的比例，比戴助聽器者多出50％」。

樂聖貝多芬在信中透露，他的耳朵曾經幫他寫出無數優美的音樂，那是他身為音樂家所需的條件，如今他罹患耳疾，他喪失「聽見」的能力，當旁人可以聽見遠處傳來的美妙笛聲，或是牧羊人的哼唱，他卻不行，那是多麼令人沮喪且羞辱，他甚至絕望到曾想自殺。

一般人或許不像貝多芬那麼需要完美的聽力，但聽力受損確實會影響我們的人際互動，連帶導致生活品質低落、自信心不足及不幸福感。

除了失智外，失去聽力將增加跌倒、住院、身心失能的機率

根據美國約翰霍普金斯大學醫學院的耳鼻喉科醫師兼流行病學家研究發現，相較於聽力正常的老人，輕度、中度和重度聽力損失，罹患失智症的風險分別會增加2倍、3倍和5倍，研究結果顯示聽力損失愈糟糕，罹患失智症風險也就愈大。

這項針對近2千名、70～80歲年長者所做的研究，先對長者進行聽力測試，並在往後6年進行了一系列的測試，評估記憶和思考能力的衰退情形。在研究過程中，聽力衰退的年長者比聽力正常者更容易有記憶和思考問題。

平均來說，有聽力問題的長者智力明顯受損的時間，比那些沒有聽力問題的人提早3年。

結果更顯示，聽力受損的長者，智能衰退速度比聽力正常者快了30～40％。且聽力受損的程度愈大，心智功能衰退幅度愈大。

雖然研究並未提出與老化有關的聽力受損是如何導致記憶或思考等認知功能的退化，但研究學者表示，有幾種說法：一種理論是未治療聽力受損的人，常因與社會隔離，導致智能下降。之前的研究已鑑定出，「孤獨」是這些能力衰退的風險因子。

另一個理論是，大腦的記憶受限於它可以容納和操作的資訊量。內耳的工作是接收聲音，並在傳到大腦解碼之前準確的編碼，但這對於有聽力受損的人很難。如果大腦必須不斷消耗更多的資源來解碼聲音，最終可能會付出認知成本。

聽力受損不只是耳朵這個器官出問題，跟語言、情緒、大腦也很有關係。出現聽力問題應就醫做詳細檢查。(圖/中時資料照片，吳建輝攝）

放任不管，非常不好

然而，根據美國國家衛生中心統計，有聽力問題的人平均會延宕6年才尋求治療，且相較於70歲以上的長輩，20～69歲的患者，不願意戴助聽器的比例高出50％。我臨床上也碰到很多病人拖了很久才就醫，覺得正好落得「耳根清靜」；有些病人則是因為戴助聽器的效果不好，便把助聽器收進抽屜，不再進一步接受治療；但這樣放任不管其實並不好。

不只是人際關係受限，嬰幼兒的聽力受損，首要影響就是語言與智能發展，若是年輕族群，則可能會出現學習障礙。還有研究指出，相較於聽力正常的受試者，聽損者的聽覺腦部刺激大量減少，耳根或許是清淨了，但聽覺區與包括情緒區在內的其他腦部區域，其連結也因此衰退許多，很可能就是老年失智症甚或憂鬱症的重要成因之一。

當出現聽力問題，第一個任務是到醫院做詳細檢查，看是哪個部位的問題，該如何對症治療。千萬不要懷抱一個錯誤的期待，以為任何聽損問題，只要戴上助聽器就能解決；有時可能需要調整藥物或動手術。況且科技日益進步，光助聽器種類就不少，現在還多了人工電子耳的選擇，應與醫師討論何種方式最適切。

(中時新聞網)