手機保護殼品牌OtterBox 推出了有趣、功能性強的iPhone 12系列手機保護殼，不僅可以保護手機，在你購買每一個手機保護殼的同時，OtterBox也捐出回饋金給非營利組織，鼓勵更多年輕的學習者。

「蘋果公司（Apple）的持續創新能促進人與人之間的交流，而OtterBox的使命便是保護並鞏固此連結。OtterBox不只致力於發展蘋果裝置的優質手機保護殼，我們更盡力回饋社群。每售出一個OtterBox手機保護殼，都能支持我們合作的夥伴團體，為世界各地的人們帶來創新的教育方式」，OtterBox執行長Jim Parke表示。

OtterBox的iPhone 12手機保護殼系列2 如下：

（1）Symmetry（炫彩幾何）系列：輕薄、時尚的手機保護殼，提供透明與炫彩多款選擇。建議售價為$1,480元。Symmetry系列單色款色在產品表面加入銀基添加劑，有助阻止微生物生長，有效減少手機保護殼表面常見細菌的數量。

（2）Otter + Pop Symmetry (Otter+泡泡騷) 系列：別出心裁、獲設計獎項的Otter + Pop 系列，推出全新透明款式。Otter + Pop系列手機保護殼配備PopTop泡泡帽，獨特美觀之餘，更能展開作手機支架等功能。Otter + Pop Symmetry炫彩幾何 + 泡泡騷系列備有星塵、透明、圖案及多色設計可供選擇；PopTop泡泡帽亦可隨心快速裝卸轉換，展現風格。建議售價為$1,880元。

（3）Defender (防禦者)系列：OtterBox經典熱銷系列提供多層防護功能，適合育兒父母、登山愛好者等日常使用。建議售價為$1,880元。

（4）Commuter (通勤者)系列，專為日常通勤。從寢室到客廳，從家裡到辦公室，雙層設計的Commuter系列保護iPhone 12系列手機隨時隨地免受手機摔跌撞刮的擔憂 ，防塵塞設計避免灰塵髒污入內。與Symmetry炫彩幾何系列的單色手機保護殼一樣，Commuter通勤者系列亦同樣使用抑菌材質技術，為你增添多一重保障。建議售價為$1,080元。

（5）Strada 系列：奢華感十足、真皮包覆的錢包造型手機保護殼，可放入信用卡、現金與身份證件。可開折設計讓手機可立起，方便行動中觀看影片，並可完美包覆iPhone 12系列出色的螢幕，避免螢幕被刮傷的煩惱。建議售價為$1,680元。

OtterBox與OtterCares基金會攜手合作，在過往十數年一直支持孩童成為創業家、慈善家等，鼓勵他們實現自己的夢想。今年秋天起，OtterBox邀請消費者一同參與這項使命，只要購買任何一款產品，就可以選擇以下一個非營利組織為OtterBox的捐贈對象：

（1）International Youth Foundation （IYF） 專為年輕人創立的全球非營利計劃，目前支持著770萬個年輕人，在100個國家運作。IYF與地方社區機構及企業、基金會等合作，觸及世界各地年輕人並幫助改善他們的生活。

（2）Khan Academy：是美國稅務機關認可抵稅的非營利組織，使命是提供免費、世界級的教育給所有人。可汗學院提供免費的高品質課程予超過1億位學習者，包括互動軟件、練習、影片和文章。

（3）Junior Achievement：作為世界最大的青少年服務非營利組織之一，Junior Achievement為年輕人培育就業及創業能力，強調親力親為，從實驗學習中獲得工作即戰力、財務觀念和創業家能力。

OtterBox針對iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及 iPhone 12 Pro Max設計的保護殼現已上市，而針對iPad Air (4th gen)、Apple Watch 6及Apple Watch SE等多款裝置新推出的保護殼，消費者可在i-Store、燦坤、Studio A、德誼數位、法雅客、三創數位生活、怪獸包膜、瘋好殼、蘋果瘋、廣德國際等實體通路，及亞洲官網（otterbox.asia/zh-hk）、台灣代理商官網（otterbox.shopstore.tw ）、PChome、momo等網購平台購買。

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