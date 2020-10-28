針對多個地方縣市政府訂定自治條例規定萊克多巴胺零檢出，衛福部表明如不修正，明年直接無效，但嘉義縣議會今28日臨時會上提出不得檢出乙型受體素的提案，獲不分黨派過半議員連署。

國民黨籍議員詹琬蓁提案，建請縣府應在嘉縣食品安全管理自治條例，增列「本轄內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及以豬可食部位為原料之相關產製品，不得檢出乙型受體素」，並規定「違反規定者，處新臺幣3萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰」等相關條文，獲18位議員連署，已過36位議員半數。

今臨時會後，國民黨團書記長李國勝與詹琬蓁、王啟澧、蔡信典一同感謝議員同仁的相挺，強調為了人民健康，大家不分黨派，至於衛福部公文打臉已通過地方自治條例的縣市，李國勝認為中央應該跟地方溝通，地方民代也代表民意，本來就應該反映大家的心聲。

詹琬蓁說，提案修法有一定的法定程序，議決通過後會要求縣府積極辦理，因時程因素，縣府應在年底前最後一次臨時會提交議會審議，衛生局代局長趙紋華表示尊重議會。

國民黨籍議員詹琬蓁的提案獲過半議員連署。（呂妍庭攝）

(中時 )