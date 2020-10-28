民主黨籍美國總統候選人拜登26日在電視台專訪中口誤，竟稱副手賀錦麗的丈夫為「老婆」。

民主黨籍美國總統候選人拜登最近又接連口誤，一會兒誤把川普叫成「喬治」，一會兒又誤稱副手賀錦麗的老公為「老婆」，讓人不禁想問他是不是真的累了？

拜登一下了辯論台，辯才無礙的能力似乎失效，綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、極右翼新聞及評論網站布萊巴特新聞網（Breitbart）報導，本周拜登接連2天出現口誤，26日他接受德州當地電視台專訪，在提及副手賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）時竟口誤，勿將對方說成是賀錦麗的「妻子」。

畫面顯示拜登當時正在回應主持人提問選前最後一周的競選活動，拜登回應將專注在全美17個搖擺州，以確保拿下270張選舉人票，他說妻子吉兒（Jill Biden）、以及賀錦麗的「妻子」任德龍都會到場。

無獨有偶，拜登前一日才犯下更嚴重的口誤，勿將川普的名字說成「喬治」，把川普和前總統小布希（George W. Bush）搞混。

報導說，拜登25日在一場線上音樂會上向選民致詞，他提到民主黨陣營正在對抗，「避免喬治再做4年」，致詞中的「喬治」原本應該是指川普才對，影片中可以看見他的夫人吉兒似乎悄悄地糾正拜登，拜登隨後才改口提及川普。

拜登誤稱川普為「喬治」。

針對拜登再度口誤，川普當然不放過嘲諷他的機會，他26日在賓州的造勢大會上譏諷，「我不知道我是否像喬治」，嘲笑拜登「真是一團糟」，「他居然叫我喬治。」川普還不忘補充，這是長久以來自己第一次發生這種事，他認為自己某種程度上受到侮辱。

拜登口誤的畫面成為網路上的熱門觀看影片，一名女網友反問，「你能想像他控制發射核武的代碼嗎？」

Some more BLUNDERs from Joe Biden calls Sen. Kamala Harris’ husband, Doug Emhoff, “Kamala’s wife” 😳



Can you imagine him having control of the

☢️ Nuclear Codes ☢️ pic.twitter.com/gARah0Dnpr — CONNIE’S CORNER (@CorneredCRRJA5) October 27, 2020

(中時新聞網)