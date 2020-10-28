家住苗栗59歲陳先生日前午覺醒來身體半側無力，但他卻不以為意，直到妻子返家察覺他表情古怪，且想煮絲瓜刨到一半就放棄了，擔心先生中風，送醫診斷為「睡醒後中風」。光田腦中風團隊緊急施以顱內動脈取栓術移除腦內血栓，同時進行血管整形術與顱內支架植入，救回陳先生一命。

光田綜合醫院醫療副院長暨神經放射診療科醫師嚴寶勝指出，缺血性中風黃金搶救時間愈早、預後愈好。如果在中風後3小時內送醫，醫師會立即給予靜脈血栓溶解劑治療，而陳先生這類型的患者是在睡覺起床後出現中風症狀，我們稱之為「睡醒後中風」。

嚴寶勝表示，因為無法確定中風發生的時間是否在3小時內，所以不能注射靜脈血栓溶解劑，在沒有顱內動脈取栓的時代，醫療只能保守治療，現在透過顱內動脈取栓術積極治療取出血栓，大大降低病人失能的風險。

大甲光田綜合醫院神經內科醫師柯麗櫻評估陳先生復原狀況。（大甲光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

嚴寶勝進一步說明，根據統計，在缺血性腦中風有5分之1到3分之1屬睡醒後中風，這些病人無法執行靜脈血栓溶解劑的情形下，顱內動脈取栓術給予患者新的治療曙光。

陳先生在就醫診斷為左側中大腦動脈阻塞，光田綜合醫院腦中風團隊即時取出血栓後發現，患者腦血管狹窄超過70％，即使血栓取出，血管仍隨時都會有再次阻塞的風險，必須再施以腦血管整形術及顱內血管支架置放術，術後恢復順利，已經出院返家，平安重回生活及職場。

意外發生當天，陳妻返家看見丈夫臉色明顯怪異、臉部表情不對稱，把絲瓜拿到廚房料理台且刨削一半就擱置不動，說右手使不上力，「我第一個念頭就是他中風了！」

陳先生住院時主責照顧的神經內科柯麗櫻提醒，血壓高、心臟病、血糖高、血脂高、抽菸、高齡和肥胖等等都是引起腦中風的危險因素。陳妻說，先生有三高問題，體重也破百，然而沒有好好控制，甚至鐵齒認為自己不會剛好中風，幸好家人一直保持警覺。

「睡醒後中風」患者陳先生（前右二）和妻子（前左二）與治療他的神經放射診療科醫師嚴寶勝（前右一）和神經內科醫師柯麗櫻（後右一）一起慶祝康復。（大甲光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

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