中租控股（中租-KY，5871）旗下仲信資融公司，自2018年9月正式推出「中租零卡分期」以來，逐步突破以往「分期」的業務範疇，積極打造零卡生活圈。中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍指出，中租零卡線上會員已逾40萬人，總消費人數超過百萬，合作業者突破4萬家，分期交易金額較2019年度大幅成長2.5倍，在疫情下，業績逆勢成長。

董事長陳鳳龍指出，在中租的數位轉型優勢之下，子公司仲信資融推出的「中租零卡分期」，運營兩年多來，串連電商通路與實體門市的用戶，總消費人數超過百萬。展望三年內可達到線上百萬會員及十萬合作店家的目標，透過零卡業務帶動仲信資融整體業績成長，預期2023年可達成突破300億元的業績。仲信資融副總經理張銘聰表示，「中租零卡分期」首創預給消費額度，方便消費者結帳時選用分期支付降低負擔。經統計，零卡的女性會員佔六成，20至39歲的會員佔有八成以上，自整合線下與線上的服務以來，更完整串聯客戶需求，打造新型態的數位金融體驗。「中租零卡分期」除了持續耕耘消費者市場，也為店家助攻促使業績大幅成長。張銘聰舉例，以保養品業者「康倪（CONI）」為例，康倪在和零卡分期合作後，走出傳統百貨公司櫃位，另設立頂級護膚門市，透過專業的美容顧問提供客戶產品諮詢與體驗，結合分期服務減輕消費者一次性付款的壓力，也創造了單月1,500萬元的分期業績額。此外，「中租零卡分期」看準「特力屋」居家裝修市場動輒數十萬的高交易金額，以及消費者重視施工品質與售後服務等需求，推出免息分期服務，讓會員可計畫性付款，輕鬆無負擔地讓居家環境煥然一新。張銘聰指出，三大電商也在導入「中租零卡分期」後，業績快速成長，單月分期交易申請金額高達1.5億元。為迎接雙11電商大檔期，「中租零卡分期」與「momo購物網」、「Yahoo奇摩購物中心」、「東森購物網」皆有配合回饋活動，預計可帶動電商單月分期金額突破3億元的成績。張銘聰提到，近年隨著網路購物蓬勃發展，零卡因應微型店家的電子商務需求，於今年九月底推出「微電商結帳」服務，立即解決許多網拍、微商業者線上結帳的困擾，讓產品銷售更無遠弗屆，成為推升業績的助力。

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