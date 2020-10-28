距離上張專輯《刪·拾 以後》發行不到一年，楊丞琳在迎接出道20週年的2020年為歌迷帶來雙料驚喜，不但帶來全新巡演「LIKE A STAR」，也將同步推出第12張演唱會同名全新專輯；20週年對楊丞琳來說不只是一場青春的回顧，更多的是挑戰未知的可能，她表示，「在籌備這一場新巡演的一開始，我並不確定自己還能做什麼？但是在這個探索的過程中，我一直在思考下一個階段的楊丞琳還能做什麼？我很幸運能夠和一群專業人士合作，因為有這些幕後精英投射在我身上的任何想法，都一點一滴成就了舞台上發光的我。」

這張「LIKE A STAR演唱會搶聽版」的新專輯，由知名金曲製作人剃刀蔣，米奇林MCKY與ØZI 所屬的音樂廠牌「新樂園」和楊丞琳共同擔任製作統籌；從今年8月開始以每月推出1首單曲的方式為新專輯暖身；專輯封面和內頁的拍攝概念，以楊丞琳身為歌手、演員、舞者，以及舞台下的她4種真實角色為主題，像是穿上MOSCHINO桃色禮服的她，就像是每一次參加電影首映會的女明星；穿上Nicole + Felicia Couture的高級訂製紗裙搭配芭蕾舞鞋，喚醒從小練舞的她許多回憶；穿著休閒運動風的她，則在錄音室裡展現自在開心玩音樂的一面；而封底的水藍色系Marc Jacobs禮服，以及封面黑色酷帥的YSL大露背裝，分別展現她氣質柔美和自信態度兼具的個性。

而她對於自己是歌手、演員等多重身份更是樂在其中，也沒有轉換的問題，過去可能會覺得當歌手時就不該跳舞、演戲，近幾年已突破瓶頸跟障礙，不再困惑於別人怎麼定義她，享受多重、不同面向的自己，楊丞琳霸氣表示，「我就是這麼多元！」而即將推出第12張專輯《LIKE A STAR》也最能體現走了20年舒服自在的自己，她也期許這張聽了很舒服的專輯，能帶給大家更多的力量，「給自己一個信念，可以定義自己的信心！」

新專輯還有許多彩蛋像是收錄了〈BAD LADY〉混音版，剃刀蔣RAZOR操刀Dancehall舞場雷鬼曲風的Remix，融入充滿牙買加原始風情的Dancehall風格，貫穿整首歌的808 Bass雷鬼節奏融合了浪漫的和絃，讓原本的律動感增加了浪漫的情調，感受壞女人不同的面相。從上一張專輯開始，楊丞琳自己全權負責專輯製作統籌、企劃、MV導演等所有相關工作，也可以說是她在出道20年這個特別的時間點，交出一份給自己的成績單。

《LIKE A STAR》將在11月6日同時也是「LIKE A STAR」世界巡迴演唱台北小巨蛋的首演日推出，凡持專輯內的限定海報兌換券至台北小巨蛋前廣場攤位，即可兌換限定海報，兌換時間11月6日至8日，活動詳情請見EMI華語粉絲書。

楊丞琳穿上桃色禮服，就像是參加電影首映會的女明星。（環球音樂提供）

楊丞琳穿上高級訂製紗裙搭配芭蕾舞鞋，喚醒從小練舞的她許多回憶。（環球音樂提供）

楊丞琳穿上高級訂製紗裙搭配芭蕾舞鞋，喚醒從小練舞的她許多回憶。（環球音樂提供）

楊丞琳展現氣質柔美和自信態度兼具的個性。（環球音樂提供）

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