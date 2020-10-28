台南左鎮岡林國小旅宿服務暫停半年多後，10月起重新開放。（劉秀芬攝）

台南左鎮岡林國小旅宿服務暫停半年多後，10月起重新開放。（劉秀芬攝）

台南左鎮岡林國小旅宿服務暫停半年多後，10月起重新開放。（劉秀芬攝）

台南左鎮岡林國小旅宿服務暫停半年多後，10月起重新開放。（台南左鎮區公舘社區提供／劉秀芬台南傳真）

想欣賞全台灣海拔最低的曙光台南左鎮二寮日出，不用半夜舟車勞頓，距觀日平台不遠處的左鎮岡林國小，不僅可以露營、有通鋪，還可以預訂公（舍官）社區在地食材風味餐，想聽導覽也沒問題，社區工作人員都可安排。

左鎮地區因人口老化及外移，岡林國小於2006年廢校，2014年台南市政府將岡林國小整建為「左鎮月世界生態學園」，旅遊服務中心進駐，打造5支露營水管屋，吸引愛好露營的親子旅遊客，一時聲名大噪。

然營業1個月後，水管屋因建造問題停用，觀旅局仍將岡林國小的兩間教室整理成兩間通鋪，雖然不能住水管屋，但多年來仍有許多遊客衝著水管屋特殊造型到此一遊，加上觀旅局力推二寮觀日出旅遊，許多遊客選擇在此過夜，早上健行半小時即可達觀日出地點，開車只要5分鐘。

去年左鎮化石園區開幕後，觀旅局將旅遊服務中心從岡林國小移至化石園區，岡林國小旅宿服務年初後暫停營業，許多遊客紛紛詢問是否可以恢復營運，在左鎮區公所與市府解決法規問題後，近月委由公（舍官）社區代管，重新營業。

岡林國小不僅只有水管屋美景，校園四周生態豐富，社區細心營造蝴蝶棲地，種植蜜源植物，還有社區推廣的葛鬱金、萬壽菊。校園另外一側有活動中心，社區長輩早上會來上健康促進課、中午有免費共餐。來露營住宿的旅客，可以向社區訂購特色風味餐，如果需要特別導覽，10人以上即可安排。

(中時 )